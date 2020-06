Naked Attraction: arriva su Dplay Plus il nuovo show senza censure

Dopo “Uomini e Donne” e “Primo Appuntamento”, arriva un nuovo inedito dating show: Naked Attraction. In questo nuovo programma targato Discovery sarà possibile scegliere il proprio partner dopo averlo visto completamente nudo: a vedere i concorrenti nella loro nudità non saranno pero solo i presenti in studio dal momento che anche il pubblico da casa avrà la possibilità di assistere a tutto ciò che accade senza alcuna censura.

La trasmissione approda in Italia dopo aver ottenuto un grande successo nel resto del mondo grazie alla messa in onda su Channel 4. La scelta di presentare gli aspiranti partner privi degli abiti, e quindi anche di ogni possibile elemento frivolo e materiale, è secondo gli autori della trasmissione carica di significati simbolici: l’uomo spoglio di tutto, infatti, può offrire all’altro solo se stesso.

In ogni puntata un uomo e una donna avranno la possibilità di scegliere una persona tra sei aspiranti flirt con cui passeranno almeno una serata: ognuno di essi è chiuso in una teca in vetro e comincia a spogliarsi gradualmente partendo dai piedi e arrivando fino al viso. Nel mentre ha il compito di raccontarsi all’altro svelando le proprie passioni, caratteristiche, pregi, difetti, stile di vita e professione, in modo da aiutare il single centrale a prendere una decisione.

Nel corso del gioco il single al centro dello studio elimina quattro dei sei concorrenti, rimanendo con solo due scelte, quelle che maggiormente hanno attirato la sua attenzione. Prima di arrivare al round finale e scegliere la persona con cui trascorrerà almeno una serata, anche il single al centro si deve spogliare mostrandosi così senza veli ai due single che si trovano di fronte a lui.

A questo punto il single centrale compie la sua scelta e se anche quest’ultimo prova attrazione nei suoi confronti i due possono uscire insieme dallo studio e cominciare il loro primo vero appuntamento.