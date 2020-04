Musica che unisce, la delusione di Cristina D’Avena: "Volevo esserci"

Cristina D’Avena ha sottolineato la propria delusione per non essere stata invitata a prendere parte a un evento importante e che riguarda tutta l’Italia: si tratta dell’iniziativa della Rai, “Musica che unisce”. Sui social l’artista ha fatto notare il proprio punto di vista, dimostrando di essere dispiaciuta attraverso queste parole che non lasciano alcun dubbio al riguardo: “Volevo esserci”.

Martedì 31 marzo è andato in onda l’evento e, in contemporanea, la cantante su Twitter ha fatto notare che avrebbe voluto partecipare per dare il suo contributo. Un evento benefico a sostegno della protezione civile, ma la D’Avena non è risultata essere tra le persone invitate. Nel frattempo l’artista è molto presente sui social, dove rimane in contatto con i propri fan.

Le parole della cantante sul proprio account di Twitter

Cristina D’Avena ha fatto un annuncio importante sulla propria pagina di Instagram, dove ha rivelato che farà una diretta fino a sabato 4 aprile. La cantante ha voluto fare un invito ai suoi fan, attraverso un post: “Ragazzi, domani, giovedì e sabato alle 22:30 siete tutti invitati a casa mia, sarò in diretta qui su Instagram per parlare, giocare, cantare e divertirmi con voi, vi aspetto”.

Su Twitter sono arrivate tanti messaggi di sostegno da parte degli utenti che si sono schierati dalla parte di Cristina D’Avena, spiegando quanto sarebbe stata importante la sua presenza. Questo è uno dei commenti al post su Twitter della cantante: “In questo momento così delicato avrebbe fatto piacere anche a me partecipare all’iniziativa insieme ai miei colleghi”.

Inoltre è stato evidenziato che sarebbe stato un ottimo modo per coinvolgere soprattutto i bambini, che sono il simbolo delle sue canzoni. Lo dimostrano le parole della D’Avena: “Sarebbe stato un ottimo per dare, nel mio piccolo, un contributo attraverso la mia musica che unisce da sempre”.