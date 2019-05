"Music Farm", la nuova conduttrice potrebbe essere Federica Panicucci

Music Farm altro non è che un reality show musicale di Rai 2 andato in onda per tre stagioni con la conduzione di Amadeus per la prima edizione e per le ultime due da Simona Ventura. I vincitori di queste tre edizioni sono Riccardo Fogli, Dolcenera e Pacifico Settembre, in arte “Pago“.

In questi mesi, anche grazie alle indiscrezioni di “Tv Blog“, si è parlato molto di un possibile ritorno di “Music Farm“. I diritti della trasmissione, secondo le voci, sarebbero stati acquistati dal vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di “Mediaset” Pier Silvio Berlusconi, che starebbe pensando di mandarlo in onda fra l’autunno e l’inverno del 2019 e 2020.

La possibile conduttrice di Music Farm

Negli ultimi mesi si è parlato molto di Alessia Marcuzzi come conduttrice di “Music Farm“. L’ex moglie di Francesco Facchinetti ha lavorato già in trasmissioni con protagonista la musica, poiché dal 1996 al 2002 prese parte del cast del mai dimenticato “Festivalbar”, insieme a tanti volti dello spettacolo come Rosario Fiorello, Amadeus, Daniele Bossari e Michelle Hunziker.

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal settimanale “Oggi“, diretto da Umberto Brindani, Mediaset starebbe pensando al nome di Federica Panicucci come conduttrice, che avrebbe quindi superato dalle gerarchie Alessia Marcuzzi, poiché come già svelato in precedenza, fino a qualche giorno fa era data per molto probabile la sua conduzione. Il possibile invece potrebbe essere Enrico Silvestrin, ex concorrente del “Grande Fratello Vip” e spesso ospite di “Mattino Cinque”.

Per Federica Panicucci non sarebbe il primo reality a condurre. Nell’autunno del 2006 ha condotto, insieme ad Enrico Papi, la prima edizione de “La pupa e il secchione“, in onda su Italia 1, che ai tempi ha ottenuto degli ascolti davvero incredibili. Questo reality diede a Federica Panicucci una “seconda giovinezza televisiva”, dopo alcuni flop registrati quando decise di passare in Rai conducendo “Affari di cuore” e “Scherzi d’amore”.