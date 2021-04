Morto Rusty, l’attore bambino di "Le avventure di Rin Tin Tin"

Il primo aprile 2021, a causa di un ictus, Lee William Aaker, meglio conosciuto come Rusty di Rin Tin Tin, la nota serie televisiva “Le avventure di Rin Tin Tin”, è morto a Mesa, in Arizona. Aveva 77 anni. Ad annunciarlo a “The Hollywood Reporter” è stato Paul Petersen, sostenitore degli ex attori bambini.

Lee Aaker, nato il 25 settembre 1943, in California, nella sua carriera di attore aveva interpretato Rusty, un bambino orfano che aveva sempre accanto un fedele pastore tedesco da cui la serie televisiva prendeva il nome: “Le avventure di Rin Tin Tin“, in onda sulla rete americana Abc dal 1954 al 1959 e in Italia tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60.

Aaker è diventato famoso grazie a “Le avventure di Rin Tin Tin”. Un’incursione indiana gli aveva sottratto i genitori, i soldati di una delle postazioni di cavalleria a Forte Apache lo aveva salvato. La serie televisiva, composta da ben 164 puntate, di Rusty e Rin Tin Tin intrattenne molti bambini e ragazzi con storie ambientate nel Far West tra tribù di indiani, soldati, avventurieri e malviventi.

La carriera di Lee Aaker iniziò nel 1952. In un paio d’anni – con piccole o grandi parti – interpretò diversi personaggi nei film “Il più grande spettacolo del mondo“, “Mezzogiorno di fuoco“, “La città atomica“, “Hondo“, “La marea della morte“, “Arena” e “Allegri esploratori“. La serie “Rin Tin Tin“, lo ha tenuto impegnato per qualche anno, terminata la quale è riapparso in “The Donna Reed Show“, “Route 66“, “Il magico mondo di Disney” ed infine, nel 1963, in “Ciao ciao Birdie“.

Intervistato nel 2011, Aaker ha riferito che per ogni episodio di “Rin Tin Tin”, ad ogni inizio ripresa riceveva 250 dollari, somma cresciuta nel tempo fino a 500 dollari nell’ultima stagione. Dopo l’esperienza di Hollywood Aaker si è guadagnato da vivere facendo il falegname per una ventina d’anni. Nella vita ha conosciuto la fatica dell’alcol e delle droghe. Era attento ai bambini svantaggiati e alle persone con disabilità, a questi, a Mammoth Mountain in California, insegnava a sciare.