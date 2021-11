La morte di Rossano Rubicondi, avvenuta a New York per un’embolia polmonare, fa molto discutere il mondo della tv, sconvolto dalla scomparsa di un personaggio amatissimo, deceduto a soli 49 anni.

Amici, conoscenti e personaggi che hanno avuto modo di incontrarlo, hanno raccontato aneddoti e storie, proprio come ha fatto Alessandro Cecchi Paone che conosceva molto bene l’ex marito di Ivana Trump.

Il racconto di Claudio Rubicondi a Storie Italiane

A Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai1, Claudio Rubicondi, papà di Rossano, ha raccontato degli ultimi momenti di suo figlio, dicendo che nessuno sapeva del tumore al fegato. “Siamo solo disperati, lui con me parlava, anche se raramente, ma non mi aveva detto niente del tumore perchè era sempre positivo”. Papà Claudio continua: “Rossano lo chiamavo Boccio, che è il diminuitivo di bocciolo. Non era in conflitto con me, ma con il fratello perchè cercava di redarguirlo e gli diceva di non fare certe cose. Riccardo era più serio e posato”.

La testimonianza di Alessandro Cecchi Paone

Anche Alessandro Cecchi Paone, direttamente dallo studio, ha detto che Rossano sapeva da un anno di essere malato e che stava seguendo le cure sperimentali perchè aveva rifiutato quelle classiche. Ha firmato per uscire dall’ospedale ed è morto da solo. Intanto venerdì, a New York, sarà aperta la camera ardente, dato che l’autopsia sul corpo è stata fatta nelle scorse ore. Sempre venerdì si terranno i funerali a New York, mentre a Milano, sabato alle 17, sarà celebrata una messa in suffragio nella chiesa di San Giuseppe. La funzione religiosa è stata organizzata da Paolo Chiparo, agente e amico di Rossano.

La ex moglie Ivana Trump gli è stata molto vicina durante la malattia. “Ci tengo molto a sottolineare come si è comportata bene Ivana Trump nei confronti di Rossano. Nell’ultimo anno ha rinunciato a qualsiasi tipo di vacanza, a Palm Springs o a Saint Tropez, dove ha casa, per stare vicino a Rossano. Pare che lui sia andato da lei, anche se aveva un appartamentino sulla 58esima. E lei ha pagato tutte le spese sanitarie“, ha raccontato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.