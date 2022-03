La morte del noto conduttore, avvenuta quel terribile 26 marzo 2018, ancora addolora i suoi tanti estimatori nel mondo televisivo e non solo. La sua allegria e il suo dolce sorriso sono impressi indelebili nella memoria di tutti. Poi, all’improvviso, è piovuta come un fulmine a ciel sereno la notizia della sua scomparsa, a soli 60 anni, peraltro portati benissimo.

Il suo calvario è iniziato il 23 ottobre 2017 quando, proprio mentre registrava una puntata de l’Eredità, una delle trasmissioni che lo hanno reso celebre, si è accasciato a terra colto da un malore. Da quel momento è iniziato un lungo periodo di convalescenza da cui però, non si è più ripreso, sino al tragico epilogo. A distanza di anni, emergono nuovi dettagli circa il suo stato di salute.

Di cosa si tratta

In realtà, dopo quel terribile malore che lo aveva colto di sopresa quel brutto 23 ottobre, Fabrizio Frizzi fu dimesso dopo appena pochi giorni dal Policlinico Umberto I di Roma. Molto rapidamente, vista la risposta positiva a tutte le terapie, la situazione sembrava essersi così riassestata, al punto che, era subito tornato a dirigere il noto programma di Rai 1.

Tuttavia, a distanza di tempo, scopriamo che le cose non erano così semplici. Il noto conduttore, al di là di questo malore, non aveva rivelato totalmente il suo quadro clinico, molto peggiore di quello che potesse sembrare. Purtroppo, solo dopo la morte sopraggiunta a seguito di un’emorraggia cerebrale, il 26 marzo 2018, alcuni amici di Fabrizio hanno rivelato come fossero a conoscenza del suo reale stato di salute.

Infatti, subito dopo quel malore avvenuto 5 mesi prima della morte, Frizzi si sarebbe subito sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e, la realtà emersa, sarebbe parsa subito drammatica. Al conduttore, infatti, fu stato diagnosticato un brutto tumore al cervello in uno stadio avanzato, purtroppo non più curabile. Ecco, dunque, il drammatico retroscena della scomparsa dell’amatissimo Fabrizio Frizzi, grande personaggio televisivo che, per tanti anni, ha allietato con la sua sincera ironia, i suoi affezionati spettatori.