Regista di enorme successo, insignita dell’Oscar alla carriera nel 2020, Lina Wertmüller ci ha lasciati ma le sue pellicole hanno fatto la storia del cinema italiano.

All’anagrafe Arcangela Felice Assunta Wertmūller von Elgg Spanol von Braueich, nasce a Roma il 14 agosto del 1928, discende da una nobile famiglia svizzera ma vive a Roma con la sua famiglia. Deve l’introduzione al mondo del cinema all’amica e moglie di Marcello Mastroianni, Flora Carabella. Inizialmente lavora come animatrice e come registra di spettacoli di burattini ma poi arriva il successo.

Negli anni ’50 sarà la regista di Canzonissima e poi come aiutante ed attrice per il film di Fellini ‘La Dolce Vita’. Da qui in poi una carriera di successi, negli anni ’70 ‘Mimì metallurgico ferito nell’onore ‘ e ‘Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto’ con Giannini e la Melato. Nella sua carriera anche il film più lungo della storia, ‘Pasqualino Settebellezze’ che ottiene ben 4 nomination all’Oscar.

Negli anni ’80’ Io speriamo che me la cavo’, con Paolo Villaggio, ‘Ferdinando e Carolina’ e’ Peperoni ripieni e pesci in faccia’ con Sophia Loren. Nel 2015 il David di Donatello alla carriera e la cittadinanza onoraria della città di Napoli.

Nel 2020 l’Oscar alla carriera.

Lina era legata al pittore, scenografo e scrittore Enrico Job, amore durato ben 44 anni. In un’intervista rilasciata poco dopo la morte del marito, aveva risposto: “E’ crudele morire? E molto scomodo. Che devo fa’? Si può fare qualcosa? Non ci si può fare niente”.

Nei suoi film ci sono sempre personaggi alternativi e storie alternative, diverse dal senso comune. Incentra spesso la storia raccontando le difficoltà e le problematiche del Sul Italia. Dipinge spesso situazioni di degrado, riportando sulla pellicola realtà emarginate o dimenticate. I suoi film non sono mai scontati, ha sempre dato al pubblico dei messaggi chiari.