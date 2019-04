Morgan e la bestemmia a "Live – Non è la D’Urso": un filmato sul web lo incastra

È Morgan il protagonista del filmato pubblicato in rete in quest’ultime ore. I più importanti siti web di gossip che si occupano di spettacolo e tv, come TvBlog, hanno divulgato un video replay, tratto dall’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“. Una breve clip che vede al centro della scena proprio Marco Castoldi, in arte Morgan.

Special guest della trasmissione di Barbara D’Urso, il futuro coach di “The voice of italy” ha avuto modo di rispondere ai vari quesiti a bruciapelo, che i caustici opinionisti di “Live – Non è la D’Urso” gli hanno rivolto. Subito dopo l’intervento dell’ospite Ivan Cattaneo, però, è accaduto l’imponderabile: secondo alcuni attenti telespettatori, Morgan avrebbe biascicato una bestemmia a mezza bocca, coprendosi le labbra con le mani.

In questo caso il condizionale è d’obbligo come non mai: sembrerebbe che l’eccentrico 46enne milanese si sia innervosito, lasciandosi andare ad un’imprecazione, o come in molti pensano, ad una blasfemia. Senza l’intenzione di farsi captare dai microfoni, Morgan avrebbe camuffato una presunta espressione colorita: qualcosa che somiglia molto ad una bestemmia.

La presunta blasfemia, pronunciata sottovoce e stentatamente decifrabile, è stata percepita dai telespettatori grazie ad un filmato postato in rete. Sebbene il labiale non sia molto chiaro, il suddetto video ha suscitato molto clamore e i fan della trasmissione stanno pubblicando numerosi commenti con faccine sconvolte, senza però entrare nel merito della vicenda.

Tra i commenti degli internauti c’è chi critica Morgan per la sua mancanza di delicatezza, chi ci ricorda quanto sia impetuoso quando sbrocca e chi, invece, non si è proprio accorto di nulla. Occorre una bella tiratina d’orecchie o questo presunto episodio di bestemmia resterà un misterioso enigma? Ma soprattutto, la conduttrice Barbara D’Urso farà luce su questa vicenda o smentirà? Il popolo del web attende interessanti repliche da parte del diretto interessato.