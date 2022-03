C’è attesa per l’ultima serie del Marvel Cinematic Universe, Moon Knight, che andrà in prime time su Disney plus a partire dal 30 marzo, sarà a episodi settimanali. Il protagonista già reso celebre da pellicole come il pluripremiato agli oscar Dune, e Il collezionista di carte, Oscar Isaac.

La storia è ambientata a Chicago dove Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir,colpito da vuoti di memoria, blackout, è un eroe con un disturbo dissociativo dell’identità, condivide il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven / Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

Steven si sveglia scambiando i giorni della settimana, il suo incontro con Arthur, interpretato da Ethan Hawke, avviene quando durante un rituale in un villaggio in cui si ritrova catapultato in cui questo Arthur sceglie chi deve vivere e chi morire, Steven pensa si tratti di una allucinazione dovuta al disturbo di personalità, trattasi invece del suo alterego.

La Marvel questa volta si cimenta con il genere horror terrorifico che vuole incutere timore nello spettatore, ed aggiunge lo spettro del crime, a differenza degli Avengers e altri prodotti che avevano un tono più scanzonato, divertente ed un pathos tra personaggi differente, questo è tutto a senso unico, in cui lo spettatore si impersona nel protagonista, con le sue paure ed insicurezze quasi un fantathriller, d’altronde la Marvel non aveva mai dato vita ad un personaggio così caratterizzato dal punto di vista psicologico.

Il ritmo è incalzante, non si può mai stare tranquilli, e tiene incollati alla sedia, molto dato dal fatto che è una serie di detection investigativa, ma con toni più oscuri, molto fa Oscar Isaac che riesce ad interpretare abilmente il personaggio inscenato, anche Ethan fa la sua parte come cattivo, che alla fine lo spettatore si sentirà spiazzato e dovrà scegliere tra bene e male.