"Miss Italia", Giulia Salemi zittita da Alessandro Greco: "Non andare sempre per conto tuo"

Giulia Salemi, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato ospite della finalissima del celebre concorso di bellezza “Miss Italia“, giunto alla sua ottantesima edizione, dove l’ex fiamma di Francesco Monte, è apparsa raggiante e sempre più power, complice chissà il fatto che nei giorni scorsi è apparsa all’altro grande evento di questi giorni, cioè il Festival del Cinema di Venezia, dove è riusta a strappare un selfie insieme al mitico attore di Hollywood, Johnny Depp.

L’esuberanza e la loquacità della Salemi, che sembra essersi ripresa perfettamente dopo l’addio all’ex tronista di Uomini e Donne, hanno catalizzato la scena del palcoscenico di Jesolo per più di una volta, suscitando però un certo risentimento da parte del conduttore, Alessandro Greco, infastidito da alcune dichiarazioni dell’influencer.

La Salemi, si sa, usa un linguaggio 2.0, per arrivare direttamente ai nativi digitali, che numerosissimi la seguono sui social network, dove Giulia vanta tantissimi followers. Nel corso di un commento durante la kermesse, Giulia ha dichiarato: “Sono focus su queste ragazze che sono veramente power“.

Parole molto trendy, ma non capibili per la maggior parte dei telespettatori da casa, che ancora poco hanno a che fare con il linguaggio dei nativi digitali e degli influencer. Da qui, l’immediata replica del conduttore che ha detto: “Focus? Power? Ma questa è Miss Italia 80“; un modo per dire che quello era un evento di bellezza e non una piattaforma di social network, dove invece Giulia è di casa e protagonista assoluta.

Incassato il colpo, Giulia ha quindi replicato con un sorriso smagliante e dolcissimo, quasi a volersi far perdonare, ma la sua verve è venuta fuori anche in altri momenti della serata, spazientendo ancora una volta il conduttore, che stremato le ha detto: “Non andare sempre per conto tuo“.