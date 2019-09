Miss Italia 2019: vince Carolina Stramare, ma non mancano le critiche

La nuova Miss Italia è Carolina Stramare eletta con il 36% delle preferenze, che arriva nel concorso di bellezza con la fascia di Miss Lombardia. Un percorso travagliato il suo, poiché era stata esclusa nelle precedenti fasi di votazione, venendo però ripescata dalle “Miss storiche“, che avevano il ruolo di portare in finale una ragazza a loro scelta.

Mai come quest’anno il televoto l’ha fatto da padrone, decidendo quindi di dare la corona di Miss Italia alla bellissima Carolina Stramare con il 36% delle preferenze. Dalle 80 finaliste si è passati a 40, poi 20, successivamente 10 e infine a due con Sevmi Tharuka Fernando. Quest’ultima ragazza, negli ultimi giorni, è stato dibattito di discussione a causa degli insulti razzisti derivati dalle sue origini srilankesi.

Anche la finale è stata soggetto di critiche. L’ex presidente della Camera dei deputati Laura Boldrini ha infatti commentato in questa maniera: “La Rai vuole fare i concorsi per le ragazze? Bene, faccia quelli per regolarizzare il personale precario che lavora in azienda, altro che quelli di bellezza”.

La biografia della vincitrice

Carolina Stramare è nata a Genova il 27 gennaio 1999. Alta all’incirca 180 cm, la bella modella nella sua vita pensa molto anche ai suoi studi, essendo diplomata al liceo linguistico. Frequenta anche un corso di formazione grafica all’Accademia delle Belle Arti ubicata a Sanremo. Ama molto anche i cavalli, e proprio per questo motivo pratica equitazione.

Da un anno è orfana della mamma, ed in merito ha dichiarato: “Per me era oltre che una madre un’amica vera, e nonostante la sua assenza, la sento vicina. Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia tutta merito suo”. La sua famiglia a oggi è composta dal padre Romeo e dai suoi nonni materni, oltre che da un barboncino.