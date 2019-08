Miss Italia 2019, Alessandro Greco è il conduttore della gara di bellezza

Dopo vari tentennamenti in base ai quali non si sapeva se rientrava nei palinsesti Rai e il rifiuto di Antonella Clerici, Miss Italia si appresta a ripartire con la grande finale il 6 settembre su Rai 1 per gli 80 anni della kermesse con la conduzione di Alessandro Greco che mette all’angolo la coppia formata da Nino Frassica e Flavio Insinna.

Inizialmente la conduzione era stata affidata ad Antonella Clerici, la quale decise di rifiutare in quanto non voleva che il suo impegno fosse relegato a solo una serata, poi è subentrata la coppia Frassica-Insinna, ma con la presenza di Alessandro Greco come conduttore, in base a quanto riporta TvBlog, i due sono stati lasciati fuori. Greco ha condotto la scorsa stagione Zero e lode con successo proprio sugli schermi Rai.

Su TvBlog si legge il seguente comunicato riguardo al forfait di Insinna: “Come scritto sempre qui su TvBlog, alcuni ostacoli hanno frenato l’approdo di Insinna alla guida di Miss Italia 2019; ostacoli che, secondo quanto apprendiamo, proprio negli ultimi minuti sarebbero diventati insormontabili”.

A differenza di Insinna, molto probabilmente Frassica dovrebbe far parte del cast di Miss Italia, ma non si sa ancora in quale vesti. Molto probabilmente sarà uno degli ospiti insieme ad altri esponenti del mondo della televisione e del giornalismo, come Monica Setta, Bianca Guacccero, Manila Nazzaro, Milly Carlucci sulla quale vi sono alcune remore.

Dal momento che si tratta dell’edizione 80esima della gara di bellezza, sono 80 le partecipanti al concorso proprio per celebrare questa edizione molto speciale. Per la prima volta, il pubblico avrà un ruolo importante in quanto sarà il solo e unico giudice a scegliere Miss Italia 2019. Le madrine, salvo rimandi dell’ultima ora, dovrebbero essere due icone del cinema, ovvero Sophia Loren e Gina Lollobrigida.

Per ora, la Rai non ha ancora ufficializzato il nome di Alessandro Greco, ma secondo gli addetti ai lavori, si parla insistentemente di lui come conduttore, sebbene non ci siano voci in merito. La finale va in onda, sempre da Jesolo.