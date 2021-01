"Mina Settembre", Serena Rossi rivela: "Facile comprendere quei quartieri"

La grande stagione delle fiction targate Rai continua con il doppio appuntamento, in onda domenica 17 e lunedì 18 gennaio, di “Mina Settembre“, la nuova serie che andrà in onda su Rai 1, a partire dalle 21.25 circa. Una serie che vede protagonista Serena Rossi, insieme ad altri attori nel cast, quali Giuseppe Zeno, Christiane Filangieri e Giorgio Pasotti. Una serie ambientata a Napoli, città che l’attrice conosce bene, proprio come ha svelato in un’intervista.

Una serie in cui di Napoli si racconta sia la bellezza e gli aspetti positivi, che le difficoltà, la malavita e le questioni difficili. La stessa attrice si è raccontata a Tele Sette, svelando che per lei è stato facile girare in quei quartieri e in quelle zone, in quanto la Rossi è cresciuta lì, quindi ritornare a casa per lei è stato molto piacevole.

A proposito di questo, ecco cosa afferma l’attrice: “Per me è facile comprendere quei quartieri meravigliosi ma difficili. Nei quali viene accolta con diffidenza l’ingerenza da parte di una professionista colta”. Nella fiction lei ha il ruolo di una assistente sociale che entra in contatto con i quartieri più difficili e degradati di Napoli.

Nel cast, come già succitato, oltre a lei, vi sono anche Giuseppe Zeno, che interpreta un suo collega che si occupa di vari casi, e Giorgio Pasotti, l’ex marito che farà di tutto per riconquistarla. Nella fiction, vi è anche l’attuale compagno di Serena Rossi, ovvero Davide Devenuto, che interpreta il marito di una delle più care amiche di Mina Settembre.

Una situazione non facile per lei, perché ogni volta che baciava il partner in scena guardava il compagno, forse per vedere la sua reazione. Una fiction che sembra avere tutti i presupposti per fare bene, auspicando per altre stagioni. Su questo punto, frena in quanto attende la risposta del pubblico, ma afferma che si tratta di una serie dal finale aperto.