"Mina Settembre", seconda stagione ufficiale: la gioia di Serena Rossi

“Mina Settembre“, la fiction che è andata in onda in cinque puntate la domenica sera su Rai 1, con protagonista Serena Rossi e ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni, ha ottenuto un grande successo, al punto che molti telespettatori si sono chiesti se ci sarebbe stato un sequel, considerando che molte scene sono state lasciate in sospeso. Per i telespettatori in attesa, è pronta una seconda stagione, come confermato anche dagli stessi vertici Rai.

I vertici Rai hanno ammesso la possibilità di una seconda stagione e la stessa protagonista, ovvero Serena Rossi, si dice soddisfatta di tornare a indossare i panni di Mina Settembre, raccontando le sue emozioni e paure. La stessa attrice, in merito, ha detto: “Sono felicissima. La decisione della Rai di andare avanti è la conferma, al di là degli ottimi ascolti, anche dell’affetto del pubblico”.

Gli sceneggiatori sono già al lavoro per scrivere le nuove puntate della seconda serie. Tra poco, cominceranno anche le riprese, i cui episodi andranno in onda a partire dal 2022. Nel frattempo, sono in molti a domandarsi chi sceglierà Mina Settembre tra i due amori della sua vita, ovvero l’ex marito interpretato da Giorgio Pasotti e il nuovo compagno, l’affascinante ginecologo Giuseppe Zeno.

L’ultima puntata della fiction, andata in onda il 14 febbraio, è terminata con il personaggio di Mina, davanti al mare di Napoli e con la frase “Io ho già scelto”, per poi lasciare gli spettatori con un pugno di mosche in mano in quanto non si sa nulla sulla sua decisione e su quale uomo le faccia battere il cuore.

Sicuramente, nella seconda stagione della serie, le prime puntate verteranno sulla decisione presa da Mina, che è combattuta tra due amori della sua vita. Quale sceglierà di avere al suo fianco? Sicuramente bisognerà anche approfondire la relazione tra il padre di Mina e Irene, la sua migliore amica, interpretata da Christiane Filangieri. Insomma, tutto è pronto per nuovi episodi, ma bisogna ancora attendere un po’.