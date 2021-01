Mina Settembre, anticipazioni quarta puntata: L’assistente sociale ancora divisa tra Domenico e l’ex marito

Sta proseguendo con grande successo la nuova fiction di Rai Uno Mina Settembre con protagonista l’attrice e cantante Serena Rossi nei panni di un’assistente sociale che prova ad aiutare le persone in difficoltà in una Napoli tanto bella quanto complessa. La storia ruota attorno alla vita di Mina, che si divide tra il lavoro e la sua travagliata vita sentimentale, che la vede combattuta tra il ginecologo del consultorio Domenico e il suo ex marito, da cui è stata tradita.

Domenica 31 gennaio andrà in onda la quarta puntata della fiction composta da due episodi, intitolati rispettivamente Amore è lottare e Solitudine. Al centro dei due episodi il travagliato rapporto con Domenico, che sembra stentare a decollare.

Nel primo episodio, Amore è lottare, Mina e Domenico provano a conoscersi meglio e a vivere questo nuovo sentimento, ma i litigi sono sempre più frequenti e i due non sembrano trovare un punto d’incontro. Allo stesso tempo, Mina cerca di aiutare un bambino in difficoltà: Rudy, il portiere del palazzo in cui si trova il consultorio, racconta all’assistente sociale di aver deciso di ospitare Diego, un bambino nato dalla relazione tra una donna napoletana e un uomo marocchino. Il bambino è rimasto solo, dopo che il padre è stato arrestato e in attesa di trovare una nuova sistemazione al bambino, Rudy ha deciso di accoglierlo in casa sua.

Nel secondo episodio, intitolato Solitudine, Mina soffre per la situazione che si è creata con Domenico e per i continui litigi tra loro. Intanto, Mina proverà ad aiutare Gelsomina, una donna affetta dal problema di essere un’accumulatrice seriale.

Gelsomina rischia di essere sfrattata e nel tentativo di aiutarla a trovare una soluzione al suo problema, Mina chiede l’aiuto del Generale, odiato da Olga, la madre di Mina. Proprio quando Olga verrà a scoprire che sua figlia ha chiesto l’aiuto dell’uomo se la prenderà molto con Mina.