“Mimì e la nazionale di pallavolo” torna in tv e sarà trasmesso su Mediaset Italia 2

Il 12 Dicembre alle ore 18:15 sarà trasmesso l’ultimo episodio dell’anime calcistico giapponese “Forza campioni” il quale lascerà il posto ad un altro cartone animato sportivo. Così dalle ore 18:50 rivedremo finalmente le vicende di “Mimì e la nazionale di pallavolo” con un due episodi che dal 13 Dicembre diventeranno tre a partire dalle ore 18:15 e saranno replicati alle ore 12:35 dal lunedì al venerdì.

Come già annunciato è nata tempo fa una collaborazione tra Mediaset e Yamato Video che sta riportando sui canali gratuiti del digitale terrestre molti anime degli anni ’80-’90 e questo ne è un altro esempio. Infatti queste serie era stata trasmessa già tre volte in Italia a partire dal 1981: la prima versione fu trasmessa da alcune tv locali ed era formata da solo 26 episodi intitolati “Quella magnifica dozzina” in cui si vedono gli anni del ginnasio della squadra; la seconda versione acquistata da Fininvest aveva già il titolo che l’ha resa nota però iniziava dal 27° episodio.

Tutta la storia completa, composta da 104 episodi, è stata trasmessa in una terza versione nel 1995 sempre sui canali Fininvest con un adattamento in cui i nomi sono italianizzati grazie ad un nuovo doppiaggio ed inoltre molte censure sono state eliminate. Nel 2010 i diritti furono acquistati dalla Rai che la mise in onda su Rai Gulp sempre in quest’ultima versione.

“Mimì e la nazionale di pallavolo” è tratto da un manga pubblicato in 12 volumi realizzato da Urano Chikako ed esiste anche un seguito del 1976 dal titolo “Shin Attack no. 1”. L’autrice è considerata una delle fondatrici del genere shōjo, cioè di un insieme di manga ed anime ad argomento sportivo destinati prevalentemente ad un pubblico femminile.

La vicenda è ambientata negli anni ’70 e racconta la vita di Mimì Ayuhara una studentessa appassionata di pallavolo perché questo sport l’ha aiutata a guarire dalla tubercolosi. Però a causa della sua salute incerta deve trasferirsi a Tokyo. Qui è costretta a sottoporsi ad allenamenti durissimi per riuscire ad entrare nella squadra di pallavolo della nuova scuola, il Fujimi. Tuttavia, grazie alla sua bravura, ne diviene addirittura il capitano e viene scelta anche per giocare nella squadra nazionale sia al ginnasio che al liceo.