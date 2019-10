Milly Carlucci, tutte le anticipazioni sul suo nuovo programma "Il Cantante Mascherato"

Venerdì 10 gennaio 2020 debutterà su Rai 1 il nuovo programma di Milly Carlucci Il Cantante Mascherato e subito dopo la bionda conduttrice sarà impegnata con la nuova edizione del suo storico programma Ballando con le Stelle. Sarà quindi un’anno molto proficuo dal punto professionale per Milly Carlucci con ben due programmi sulla rete ammiraglia della Rai.

Per quanto il nuovo programma, Il Cantante Mascherato (The Masked Singer è il titolo originale) è un format originario della Corea del Sud che ha un meccanismo molto semplice: alcuni volti noti dello spettacolo si esibiscono completamente mascherati per nascondere la loro identità al pubblico, alla giuria ed anche agli altri concorrenti.

Il programma è già stato trasmesso anche in altri Paesi come Stati Uniti, Germania, Messico e gli ascolti sono stati molto elevati. Per questi motivi in Italia ci sono molte aspettative su questo nuovo ed inedito format.

La conduttrice in realtà aveva già le idee chiare tempo fa, tanto che a TvBlog aveva rivelato: “Ci stiamo lavorando con il gruppo di Ballando con le stelle, a breve parto per Los Angeles per vederlo da vicino”, infatti il programma lo ha visto per la prima volta negli Stati Uniti ed è rimasta talmente colpita da volerlo portare in Italia.

Ed a chi le chiede se è simile a Tale e Quale Show ha risposto: “No, non c’entra niente: è un prodotto nuovo”. Tuttavia non ha fornito ulteriori informazioni chiudendo lapidaria: “La traduzione del titolo è Il cantante mascherato, quindi di sicuro voi giornalisti non potrete chiedermi chi sono i concorrenti.“

Dopo la messa in onda del nuovo programma, Milly Carlucci sarà nuovamente impeganata con il suo Ballando con le Stelle, giunto ormai alla quindicesima edizione. Per la nuova edizione, che vedremo a Marzo 2020, circolano già dei nomi come quelli di Gabriel Garko ed Elisa Isoardi.