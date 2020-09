Milly Carlucci si prepara a sfidare Maria De Filippi e lancia una stoccata: "È ridicolo parlare di ascolti"

Dalle temperature che in questi giorni stanno invadendo alcune regioni d’Italia non si direbbe, ma il sipario sull’estate 2020 è calato. La programmazione televisiva sta pian piano riprendendo a pieno ritmo, anche se in tempi di Coronavirus non è semplice andare in onda. Il sabato sera di questa prima parte di stagione, partirà col botto.

Difatti, vedrà contrapposte Maria De Filippi e Milly Carlucci. Tra le due conduttrici non sempre vi è stato un buon idillio e adesso si sfideranno a suon di share e ascolti. Ma attenzione, la Carlucci non è proprio d’accordo. Il sabato sera di Rai 1 vedrà la messa in onda di “Ballando con le stelle”, trasmissione che a causa del Covid-19 troppe volte è stata slittata.

Canale 5 invece, il sabato sera trametterà “Tu si que vales”, programma che da anni è uno dei fiori all’occhiello in casa Mediaset. La sfida partirà sabato 19 settembre e non è detto che andrà a buon fine. Se da un lato la De Filippi ha le puntate registrate e dunque, senza ombra di dubbio andrà in onda, diversa invece è la situazione della Carlucci.

I due casi di Coronavirus rilevati (vedi Daniele Scardina e Samuel Peron risultati positivi), rischiano di mandare all’aria la trasmissione del sabato sera di Rai 1. Milly Carlucci, intervistata da “Il messaggero“, ha parlato proprio di questa situazione e di come Mediaset sia in realtà in una botte di ferro. La Carlucci non vuol sentir parlare di share o ascolti, trovandolo ridicolo.

La conduttrice, attraverso le sue parole ha lanciato una stoccata ai rivali: “Parlare di sfida non ha senso. I programmi di Canale 5 sono registrati e belli impacchettati. Qualsiasi cosa succeda, loro le puntate ce le hanno. Noi siamo appesi all’incertezza. È ridicolo parlare di ascolti quando sopravvivere è una vittoria quotidiana“.

Insomma, la Carlucci è stata abbastanza chiara. In caso di altri casi positivi, la trasmissione sarà definitivamente bloccata e i singoli concorrenti non saranno sostituiti: “Non sostituiamo un bel niente, si blocca tutto e basta. Sa che vuol dire bloccare e riaprire una produzione? Non è una cosa che si possa fare più di una volta“.