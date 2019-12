Milly Carlucci, il 2020 un anno impegnativo: "Ballando con le Stelle" e una nuova sfida

Milly Carlucci è una regina incontrastata dei suoi programmi televisivi e la sua trasmissione “Ballando con le stelle” entusiasma sempre molto il pubblico da casa. Ormai è una figura consolidata dello schermo con risultati gratificanti per il palinsesto della Rai al punto che è la pietra di diamante di Rai Uno così come Maria De Filippi lo è di Canale 5.

La nuova stagione di Ballando con le stelle con un cast che si prospetta vincente, tornerà nel 2020, ma la conduttrice non si crogiola dei suoi successi e per la nuova stagione condurrà un nuovo programma dal titolo Il Cantante Mascherato che andrà in onda a partire dal 10 gennaio. Nel frattempo, la Carlucci condurrà Tosca, la prima della Scala il prossimo 7 dicembre dalle 17.45.

Uno spettacolo che sarà trasmesso su Rai Tre, ma anche in contemporanea con Radio3 e sul portale online di RaiPlay dove resterà per due settimane dopo la prima. Un nuovo impegno televisivo per la conduttrice che torna in televisione in attesa dei nuovi programmi che l’attendono nel 2020. Il Cantante Mascherato è un nuovo format che tanto successo ha avuto in Germania e Stati Uniti e si appresta a giungere anche in Italia.

Un programma in cui, come dice il titolo, alcuni personaggi vip si esibiscono mascherati con costumi che nascondono la loro vera identità di fronte a una giuria di esperti che giudica le loro performance. Soltanto colui che ha ottenuto il punteggio più basso viene eliminato e, come pegno, deve togliersi la maschera. Un programma che è una sorta di mix tra “Tale e quale show” di Carlo Conti e “The Voice condotto dalla Ventura, ma con qualche novità.

Intanto, in Rai gira già il promo di questo nuovo programma di cui non si sa ancora quali saranno gli 8 personaggi che parteciperanno alla gara di canto in maschera. A fine marzo, tornerà la nuova edizione di Ballando con le stelle che sfiderà, come ormai consuetudine, il serale di Amici di Maria De Filippi che, negli anni passati, ha perso la guerra dell’audience. Vedremo chi tra le due regine della televisione vincerà il sabato sera.