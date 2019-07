Milly Carlucci condurrà il nuovo programma Rai "Masked Singer"

Una delle novità che la Rai introdurrà nella prossima stagione 2020, su Rai 1, è il programma “Masked Singer“. A condurlo sarà Milly Carlucci che, in prima serata, sarà impegnata con la Rai per due sere la settimana: una per il noto talent show “Ballando con le stelle” e l’altra per il reality musicale “Masked Singer”.

“Masked Singer”, o semplicemente “Il cantante mascherato“, prende spunto da un format che in America e in Germania sta catturando l’attenzione dei telespettatori. Oltre che conduttrice del programma, Milly Carlucci sarà anche direttrice artistica. Con lei lavoreranno altre persone per tenere alta l’attenzione fino all’ultima battuta del programma, che durerà circa due ore ogni sera.

Come si svolge “Masked Singer”

Ogni puntata di “Masked Singer” avrà come protagonisti alcuni personaggi dello showbiz italiano, i quali possono essere attori, comici, atleti sportivi, presentatori o anche “cantanti del passato che hanno appeso il microfono al chiodo”, recita il regolamento. Questi personaggi vip si esibiranno nel canto ma indossando una maschera, così da non essere riconosciuti né dal pubblico né dalla giuria presente in studio.

I giudici saranno coadiuvati da alcuni personaggi celebri. Sostanzialmente durante il programma si svolgerà una gara di canto tra personaggi celebri mascherati. Il regolamento del gioco riferisce che “si dovrà identificare il vip che si cela sotto la maschera” e solo “gli eliminati dalla gara mostreranno il loro volto”. Il format, conosciuto a livello internazionale, avrà comunque qualche ritocco per la versione italiana.

La nuova proposta di Rai 1 in qualche modo mette insieme altri show televisivi: “Tale e Quale Show”, “The Voice” e “All Togeter Now”. Il format, che in America è definito “reality singing competition”, si è a sua volta ispirato ad un altro format, ovvero “King of mask singer“, di origine sudcoreana. Il successo che ha avuto in America è stato enorme, tra i giudici c’era anche Nicole Scherzinger, cantante e attrice.