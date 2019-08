Mike Bongiorno, Mediaset e Rai unite nell’anniversario della scomparsa

Cosa ne pensa l’autore

Chiara Tiozzo - Finora Mike Bongiorno non era mai stato ricordato nel modo che meritava tranne piccoli spazi nei vari talk pomeridiani o citazioni nelle interviste di amici e colleghi. Finalmente la tv intera si è ricordata della sua importanza dedicandogli uno spazio tutto suo e mettendolo sul piedistallo suo di diritto per tutto ciò che ha fatto si per la Rai che per la Mediaset.