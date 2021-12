La cantante Mietta nelle scorse ha chiarito la sua posizione circa l’episodio avvenuto qualche settimana fa in diretta alla trasmissione “Ballando con le stelle”, quando non ha risposto ad una domanda di Selvaggia Lucarelli sul perchè non fosse vaccinata. La cantante, infatti, dopo un tampone effettato durante i controlli messi in campo dalla trasmissione per contrastare il Covid, è stata trovata positiva e messa subito in quarantena. Lei poi è guarita ed è tornata in trasmissione.

Nonostante tutto la cantante è stata al centro di svariate polemiche, proprio perchè non ha voluto rispondere ad una domanda posta dalla Lucarelli, che a “Ballando con le Stelle” quest’anno è in veste di giudice. Mietta sin da subito ha chiarito le cose, affermando che non ha risposto in quanto non avrebbe voluto parlare in pubblico della sua situazione personale, visto che lei è molto riservata. In queste ore ha raccontato a Fq Magazine il perchè della scelta di non vaccinarsi.

Mietta: “Ho auvuto paura”

L’artista ha spiegato che non ha un buon rapporto con i farmaci, in quanto li prende soltanto poche volte e proprio quando non può farne a meno. Quando ha dovuto scegliere se fare il vaccino o meno ha avuto paura, in quanto di recente ha avuto anche uno shock anafilattico. “Per me che soffro di attacchi di panico è stato qualcosa che mi ha turbato parecchio. Non ero serena ed ero reduce da uno choc anafilattico. Mi è mancato il respiro. Così ho solo avuto paura” – queste le parole di Mietta.

La cantante ha chiarito che la domanda della Lucarelli era assolutamente legittima, e non ha voluto rispondere appunto perchè avrebbe preferito parlare di questa cosa in privato. “Poi avevo anche in programma un intervento. Ma ripeto, erano e sono cose personali” – così ha spiegato ancora a Fq Magazine.

Mietta ha riferito che ci avrebbe tenuto molto a fare un percorso all’interno del programma, dicendosi molto dispiaciuta per quanto avvenuto. Lei stessa ha confermato che la Rai ha messo in campo dei rigidi protocolli sanitari, previsti per legge, e che i rapporti con l’azienda sono assolutamente ottimi. Vicenda chiarita, dunque.