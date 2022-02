Michelle Hunziker, la verità della madre Ineke: "La setta me la stava portando via"

Nel passato della sempre solare e sorridente Michelle Hunziker c’è anche un capitolo oscuro di cui lei stessa ha parlato qualche anno fa nel suo libro biografia da titolo: “Una vita apparentemente perfetta”. Si tratta degli anni che l’ex moglie di Eros Ramazzotti e di Tomaso Trussardi ha passato all’interno di una setta, vittima del potere mentale di una pseudo santona, conosciuta per caso per via di alcuni trattamenti di agopuntura, e del figlio della donna, col quale era fidanzata.

Ai tempi in cui fu irretita da questa fantomatica setta, Michelle Hunziker era giovanissima: aveva appena compiuto 23 anni ed era sposata con Eros Ramazzotti da tre anni. I due avevano già la piccola Aurora, ma il matrimonio cominciava a scricchiolare.

Ineke, la madre di Michelle Hunziker, racconta il periodo buio della setta

L’amore per Eros Ramazzotti stava svanendo, c’era una bambina di cui occuparsi e nel frattempo gli impegni lavorativi aumentavano a dismisura; Michelle Hunziker a Milano era sola, triste e confusa, e proprio in questo momento di fragilità si era trovata a frequentare persone che le avevano promesso una vita nuova. Ma questa nuova vita prevedeva anche di recidere tutti i legami con il passato.

La conduttrice fu infatti convinta dalla setta che lei e sua madre Ineke non si sarebbero più dovute vedere e sentire. A raccontarlo è stata la donna nel salotto di Verissimo, dove è stata intervistata da Silvia Toffanin. “Mi chiamò una mattina, mi disse che nella sua vita non c’era più spazio per me e aggiunse di non cercarla più” ha raccontato Ineke con le lacrime agli occhi.

Il dolore enorme che provava si trasformò in rabbia. “Volevo andare a spaccare la faccia alla donna che si era presa mia figlia. Dissi a Eros che sarei andata con una mazza da baseball, ma lui mi fermò” ha detto ancora la donna, rivelando di aver rivisto sua figlia Michelle solo cinque anni dopo, a teatro, quando finalmente l’incantesimo si era spezzato ed era tornata “la sua bambina”.