Michelle Hunziker, la frase a Gerry Scotti lascia il pubblico basito: "Sei un pezzo di.."

Tutti conoscono in Italia la conduttrice televisiva originaria della Svizzera, Michelle Hunziker. La conduttrice è molto amata dal grande pubblico, sia per la sua comprovata bravura, ma anche e soprattutto per la sua contagiosa simpatia. Purtroppo in questo periodo Michelle è stata colpita dal Covid-19, circostanza che l’ha costretta ad esempio a saltare la puntata del 9 maggio di Striscia la Notizia, il tg satirico che conduce assieme a Gerry Scotti.

Da quanto si è appreso in questi ultimi giorni pare che ella dovrebbe condurre un nuovo show televisivo dal titolo che non è stato ancora svelato. In questi giorni però si è verificato un episodio che ha lasciato completamente a bocca aperta i fan, sia della showgirl sia del noto conduttore televisivo Gerry Scotti, con cui la Hunziker fa coppia fissa nella presentazione del programma “Striscia la Notizia”, tg satirico in onda tutte le sere su Canale 5.

Cosa è successo

Michelle Hunziker è anche apprezzata molto per il suo fisico. Nella puntata del 7 giugno scorso è stata mandata in onda in trasmissione una sua foto che la ritrae mentre indossa un costume. La foto in questione è molto piaciuta ai telespettatori e agli stessi fan, che hanno potuto apprezzare la bellezza di Michelle.

Assieme a Scotti ha visto quindi la foto e quest’ultimo ha commentato nel modo seguente: “Pezzo intero o due pezzi…” – così ha affermato Gerry Scotti facendo quindi una battuta divertente sulla foto della conduttrice, che non è stata di certo a guardare e ha risposto per le rime al suo compagno di conduzione.

“Tu sei sempre un pezzo di…“ – così ha risposto Michelle a Gerry Scotti. La risposta ha molto divertito i fan della trasmissione e chi la stava guardando in quel momento. I due conduttori però a volte nella conduzione di “Striscia la Notizia” affiancano partner diversi, ad esempio la Hunziker a volte conduce anche in coppia con Ezio Greggio.