Ieri, domenica 7 novembre 2021, è andata in onda la seconda puntata di All Together Now… una puntata davvero emozionante, dato che i concorrenti in gara, quest’anno ,sono davvero fortissimi.

Ma lo show non sarebbe lo stesso senza la padrona di casa, Michelle Hunziker che conquista, di volta in volta, il pubblico con la sua solarità e simpatia. Per la puntata di ieri, la conduttrice ha indossato un abito incantevole che ha lasciato senza parole gli spettatori.

L’abito nero di Michelle Hunziker

Il vestito di Michelle non è passato di certo inosservato, catturando l’attenzione di tutti. Total black, fasciato, con una maxi scollatura, ha lasciato a bocca aperta il Muro e i telespettatori. Per la puntata numero 2 dello show, la scelta dell’affascinante conduttrice svizzera, ieri più bella che mai, è convogliata su un tubino nero aderente, con una notevole scollatura e un mini spacco dietro.

Ma sapete quanto costa? Come riporta Fanpage.it, si tratta di un capo firmato Toptren che, sul sito ufficiale del brand, costa 410 euro. La Hunziker ha completato il look con sandali gioiello di Cesare Paciotti (550 euro) e un’ acconciatura morbida, con fila laterale. E voi, cosa ne pensate della scelta della Hunziker della puntata di ieri?

Tralasciando per un attimo l’outfit della bella conduttrice, l’amatissima trasmissione di Canale 5 è una vera e propria festa della musica, dove per i concorrenti in gara l’obiettivo è ben preciso: far alzare il Muro e convincere i giudici. A supportare i cantanti in questa meravigliosa avventura c’è lei, Michelle, che ha sempre un consiglio prezioso per ognuno di loro.

La conduttrice di “All Together Now” deve fare i conti con gli ascolti non esaltanti (2.329.000 spettatori pari al 12.4% di share) e forse apporterà qualche modifica al format, ma lo farà dall’altezza di un sorriso disarmante e di una forma fisica fantastica.

E se in un video TikTok si è divertita a fare il cambio look in 5 secondi, in video, ieri sera, ha incantato con un tubino lungo e nero che le fasciava le forme e metteva in evidenza schiena e decollèté. Sinuosa e affascinante in un abito made in Italy dal prezzo accessibile, impreziosito da sandali gioiello. E i social hanno apprezzato: Michelle è stata la più commentata della serata.