Michelle Hunziker e J-Ax conducono un nuovo programma su canale 5: "All together now"

A metà maggio su Canale 5 parte “All together now“, il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker, che sarà affiancata da J-Ax nel ruolo di presidente di giuria. Il programma sarà un talent musicale con 100 giudici. La giuria sarà composta da esperti musicali ed artisti capitanati da J-Ax. “All together now” è prodotto da Endemol Shine, il programma è gia andato in onda in Inghilterra sulla BBC.

La Endemol Shine Italy è alla ricerca di concorrenti che sappiano emozionare e coinvolgere il pubblico con la loro voce. Cercano interpreti singoli o gruppi vocali dai 18 anni in su. Per partecipare bisogna mandare una email all’indirizzo talent@endemolshine.it, oppure un messaggio WhatsApp al numero 3481400203, con i dati ed un contatto telefonico, allegando un video della durata di un minuto, in cui ci si presenta e si canta una cover italiana o internazionale.

Come funziona “All together now”

In ogni puntata si assiste all’esibizione di una serie di cantanti che si cimentano con delle cover di canzoni famose. Ogni cantante si esibisce per un massimo di 90 secondi con una canzone che tutti i giudici hanno imparato prima dell’inizio della puntata. La particolarità di questo Talent è che dopo i primi 30 secondi di esibizione ogni giudice, se vuole che l’esibizione continui e se vuole assegnare il proprio voto al cantante, deve alzarsi in piedi ed iniziare a cantare insieme al corrente.

Il punteggio finale sarà dato dal numero dei giudici che si sono alzati in piedi ed hanno iniziato a cantare con il concorrente entro i primi 60 secondi. Nel caso ci sia una parità di voti, il “muro” dovrà rivotare e se si verifica un’ulteriore parità sara il presidente di giuria, ossia J-ax, a decidere.

Il format inglese prevede 5 puntate di qualificazione. In ognuna delle 5 puntate verranno scelti 2 concorrenti, i quali andranno a disputarsi la finale. Seconda la dinamica del programma, il 1° classificato accede direttamente alla finale, mentre il 2° e il 3° classificato si scontreranno nei “sing off”, il vincitore dei quali avrà accesso alla finale. Quest’ultima vedrà esibirsi i 10 concorrenti qualificati, i primi 3 dei quali si sfideranno nell’ultimo “sing off” per la vittoria.