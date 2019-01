Michelle Hunziker e Adriano Celentano per la prima volta insieme in tv: le anticipazioni esclusive

Saranno tre mesi davvero emozionanti per gli estimatori di Adriano Celentano. Tra gennaio e marzo 2019 il Molleggiato, infatti, salirà sul palco del Teatro Camploy di Verona per uno spettacolo incredibile e irrinunciabile. I fan di Adriano Celentano saranno felici di sapere che, questa volta, lo showman sta per tornare in tv al fianco di Michelle Hunziker. Per la prima volta in assoluto, la spumeggiante conduttrice elvetica interverrà nell’importantissimo Music Event ideato dall’indistruttibile e granitico 81enne.

Si sa, gli show firmati Celentano incollano al teleschermo milioni di telespettatori, diventando un cult che sa coniugare contenuti di intrattenimento a spunti di riflessione. Proprio grazie al prossimo appuntamento organizzato dall’81enne milanese, i fan del Molleggiato potranno mettersi comodi sul divano e ammirare il suo esilarante show invernale.

Non ci è dato ancora sapere quale sarà, nella fattispecie, il ruolo che la 41enne svizzera dovrà ricoprire all’interno del varietà del Molleggiato. Ma la popolare rivista Tv Sorrisi e Canzoni, in un recente servizio del proprio settimanale, ha pensato bene di rivelare salienti informazioni in merito: Michelle Hunziker sarebbe in procinto di registrare dei contributi per l’imminente Music Event firmato Celentano.

Stando alle dichiarazioni del Sindaco di Verona Federico Sboarina, il tutto sarà ambientato nel Teatro Camploy e verrà trasmesso in nove puntate su Canale 5, tra il mese di gennaio e il mese di marzo. “Il progetto di Celentano sarà artistico-sociale, nel senso che non sarà unicamente all’interno del teatro ma anche in esterno, per raccontare le caratteristiche del quartiere” ha spiegato il primo cittadino veronese.

Il suddetto show-evento – nel quale potrebbero essere coinvolte anche altre co-conduttrici italiane – sarà l’ennesima occasione per dar spazio alle inesauribili potenzialità artistiche di Adriano Celentano, su cui la strategia del gruppo Mediaset continua ad investire per produrre spettacoli di intrattenimento capaci di rispondere, in modo soddisfacente, creativo e tradizionale, alle aspettative dei telespettatori.