Michelle Hunziker annuncia il suo ritiro dal programma "Striscia la notizia"

Michelle Hunziker, una delle donne più belle e solari della tv italiana, ad oggi appare una donna, una madre, una moglie e soprattutto una showgirl di successo. Tutti ricordano i suoi esordi, il matrimonio con Ramazzotti, così come il divorzio, ed il matrimonio ultimo con Tomaso Trussardi. Numerosi sono stati i programmi condotti da Michelle ed altrettanto numerose sono state le sue interpretazioni in svariati film.

Ad oggi Michelle appare molto impegnata dal punto di vista lavorativo, da poco infatti ha concluso la sua esperienza da conduttrice nel programma tv targato Mediaset “All together now“, ed ora sembra condurre il famoso programma di Antonio Ricci “Striscia la notizia“, programma per il quale la Hunziker conduce almeno una volta l’anno, insieme al suo inimitabile amico di conduzione Ezio Greggio.

Il programma succitato però, nonostante la Hunziker abbia iniziato da poco la sua conduzione insieme a Greggio, suo malgrado è costretta a sospendere la sua presenza ed annunciare il ritiro dalla conduzione della trasmissione, venendo così sostituita. Il motivo appare molto semplice alla base, in quanto Michelle è stata assegnata alla conduzione di un altro programma, sempre Mediaset, ovverosia “Amici Celebrities“.

La bella showgirl svizzera infatti prenderà il posto della famosa Maria De Filippi, nella conduzione del programma; ad aiutarla nella conduzione di “Amici” c’è il solito cast composto da Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini. La scelta di questa sostituzione è stata avanzata proprio dalla De Filippi, conquistata dalla sua solarità e dalla sua simpatia, infatti Maria reputa Michelle una degna erede per quanto concerne la conduzione del programma.

Anche dal punto di vista privato per Michelle le cose vanno a gonfie vele, sia per quanto riguarda il matrimonio con Trussardi, sia per ciò che concerne il rapporto con la figlia Aurora che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe pronta per pronunciare il fatidico sì sposando il suo attuale fidanzato, e questo vuol dire solo una cosa per Michelle, che molto presto diventerà nonna.