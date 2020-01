Michele Bravi a Verissimo: "Ho avuto un angelo vicino a me, l’amore ti salva"

Una toccante intervista ha visto come protagonista il giovane ragazzo Michele Bravi, ex partecipante di X Factor. Come in molti sanno infatti, il cantante nel 2018 è stato protagonista di un incidente molto grave, dove ha perso la vita una donna di 58 anni. Per la prima volta dopo molto tempo, il ragazzo è ritornato davanti alle telecamere, nelle vesti di ospite nel famoso salotto del gossip, condotto da Silvia Toffanin.

Si parla ovviamente del programma “Verissimo” dove il giovane Bravi racconta della sua vicenda, e delle sue immense difficoltà nel superare questa tragedia, che lo ha toccato nel profondo, oltre che fisicamente. Infatti a tal proposito esordisce affermando che è molto difficile essere presente, e lo è altrettanto rispondere a delle domande di circostanza come un semplice “Come stai? ” in quanto, a detta del cantante, non è facile spiegare a parole tutto ciò che ha passato, dei suoi stati d’animo e delle sue vicissitudini.

A tal proposito il ragazzo afferma che non avrebbe mai superato questo periodo da solo, ma grazie alla presenza di un angelo, è riuscito a superare, o quanto meno, andare avanti, provando almeno a reagire: “Ho avuto un angelo vicino a me “. La Toffanin tenta di avere qualche informazione in più sull’identità di questo angelo, ma il ragazzo afferma: “Gli angeli non hanno un nome, è molto più di un nome, di un viso. Io lì ho scoperto che l’amore ti salva.”

Michele in questo periodo ha seguito una terapia, che il ragazzo spiega nei dettaglio, infatti afferma che tale terapia si chiama EMDR, un percorso clinico terapeutico, che ha aiutato molto il ragazzo nel ritornare a parlare, nel relazionarsi con il mondo esterno.

Proprio a proposito di questo modello terapeutico, il ragazzo sottolinea di quanto lo abbia aiutato a migliorare, affermando: “Quando succede qualcosa di così traumatico non si può pensare di uscirne da soli.” Da poco Bravi è anche ritornato a cantare sul palco, non privo di qualche aiuto che lo abbia incoraggiato a cantare, a sostenerlo, rivolgendosi ovviamente a Chiara Galiazzo, che lo ha aiutato in questo periodo molto difficile, affermando che è stato un gesto di amicizia immenso.

Appare quindi molto provato Michele, ma con tanta voglia di ricominciare, un passo alla volta. Il processo è stato rinviato il giorno 23 Gennaio; in ultimo il ragazzo afferma, in merito al processo succitato, rispettando i tempi della giustizia: ” Mi auguro che questo eco di dolore possa stritolarsi sempre di più.“