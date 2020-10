Micaela Ottomano amica di Elisabetta Gregoraci afferma: "i colpetti al cuore sono per noi"

Questa mattina il programma condotto da Federica Panicucci ha ospitato Micaela Ottomano, avvocato e migliore amica di Elisabetta Gregoraci, la quale ha avuto modo di confrontarsi in collegamento con l‘ex Miss Italia Arianna David.

La David sostiene di essere grande amica di Elisabetta da molti anni mentre la Ottomano asserisce di non averla mai vista nel loro gruppo di amici. La Ottomano si dichiara basita dal comportamento dalla David, la quale avrebbe dichiarato la presunta relazione della Gregoraci con il pilota Stefano Coletti, relazione smentita dalla Ottomano in difesa dell’amica. A tal proposito avrebbe dichiarato:”Elisabetta e io siamo amiche da 18 anni, amiche storiche. Sia io che Marzia, sorella di Elisabetta siamo rimaste basite sulla notizia della presunta amicizia con la signora David che ha fatto pubblicamente delle dichiarazioni”.

Inoltre l’avvocato afferma di conoscere molto bene tutte le amicizie della Gregoraci e viceversa e che non sarebbe mai intervenuta in un programma televisivo, ma in questo frangente si è sentita in dovere per difendere l’amica chiusa in questo periodo nella casa del Grande fratello Vip e la quale non ha possibilità di difendersi.

La David a sua volta sarebbe intervenuta affermando di conoscere molto bene Flavio Briatore in quanto è stato socio del padre dei suoi figli e sul suo rapporto di amicizia con la Gregoraci aggiunge:“Ho una chat lunghissima di anni, ci siamo sentite anche la sera prima che entrasse nella casa. Le avevo detto che Federica Panicucci mi aveva preso a Mattino 5 e che se ci fosse capitato di parlare del GF l’avrei difesa. Mi ha risposto con cose bellissime, mi ha scritto addirittura che mi adora. Prima di fare questi post, si informi”.

Il post in questione sarebbe stato pubblicato su Instagram dalla Ottomano poche ore prima insieme a Marzia, sorella di Elisabetta, per smentire le presunte dichiarazioni fatte dalla David in merito al presunto legame della Gregoraci con il pilota Stefano Coletti. Per quanto riguarda Coletti, la Ottomano dichiara di conoscerlo, in quanto è amico della Gregoraci ma conferma che l’amica sia entrata single nella casa e attualmente non ha nessuna relazione. L’amica fa chiarezza anche sui colpetti che ogni tanto la Gregoraci si dà sul petto: I colpetti sul cuore afferma sarebbero indirizzati a tutti gli amici che da fuori la sostengono e le vogliono bene e aggiunge:”Abbiamo una chat e prima di entrare nella casa lei aveva detto che ogni volta che ci avrebbe pensato, si sarebbe data questi colpetti sul cuore. C’era un patto tra di noi di mandarci questi messagini che vogliono dire: Vi penso, mi mancate”.