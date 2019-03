Mezzogiorno in Famiglia: l’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 4 marzo 2019

Appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 1 marzo 2019: l’astrologo del programma domenicale “Mezzogiorno in Famiglia” anche oggi ha raccontato le sue previsioni per questo primo lunedì del mese. Partiamo dall’Ariete che inizia la settimana con un quadro astrale accattivante. All’orizzonte si intravedono infatti novità positive sia nell’ambito lavorativo che in quello amoroso, ma bisognerà aspettare verso la fine del mese. Per quanto riguarda invece i nati sotto il segno del Toro questo sarà un lunedì più lunedì del solito. Pesantezza e confusione saranno le principali componenti dell’inizio della giornata ma non dovrete demoralizzarvi in quanto con il passare delle ore la situazione migliorerà. State in allerta in questa settimana in quanto dovrete prendere decisioni importanti che influenzeranno il vostro futuro.

Passiamo quindi al segno dei Gemelli che sta affrontando un periodo di transizione: questo porta il livello di stress ad alzarsi notevolmente. Dovrete attrezzarvi di tanta pazienza e tanto coraggio, solo così potrete superare senza grossi problemi questa giornata. Per quanto riguarda il Cancro la situazione astrale non è delle peggiori: chi ha un’attività in proprio deve decidere se cambiare o meno qualcosa all’interno della propria azienda e smascherare quelli che sono nemici travestiti da finti amici.

Situazione traballante per il Leone che, nonostante sia un segno sempre positivo, vive un momento di instabilità. Purtroppo spesso per ottenere buoni risultati c’è il bisogno di avere dei bravi complici: è proprio questo che manca e non vi permette di centrare gli obiettivi che vi siete fissati. Le vostre idee non bastano, dovete anche trovare delle persone con cui condividerle. Nella stessa situazione di insicurezza sono anche i nati sotto il segno della Vergine: l’inizio di settimana non è proprio delle migliori in quanto siete nervosi e avete molti dubbi. Fate molta attenzione in amore, non scaricate sul vostro partner la tensione che avete addosso.

Settimana interessante invece per la Bilancia che finalmente si libera di Urano e può riprendere la propria crescita professionale. Le buone opportunità ci sono, sta a voi coglierle e sfruttarle nel migliore dei modi. Lo Scorpione sta aspettando una svolta nell’ambito lavorativo e spera che questa arrivi dall’esterno: vi affidate al destino senza cercare di cambiare concretamente le cose e questo non vi sarà di aiuto.

Agitazione in casa dei Sagittario che hanno grandi iniziative in mente ma troppo confuse tra di loro. Anche le persone che vi circondano probabilmente vi ostacolano. Non fatevi abbattere da quello che pensano gli altri, siete persone forti e intraprendenti, fatevi valere. Momento di confusione nell’ambito lavorativo per i Capricorno, ma la vostra forza di volontà vi permetterà di superarla senza grandi problemi. Anche in amore dovete essere bravi ad evitare litigi inutili.

Per i nati sotto il segno dell’Acquario questo sarà un avvio di settimana particolare: è tempo di valutazioni anche perché la vostra pazienza sta per finire e non vi stanno più bene determinati compromessi. Si dice che “cambiamento porta cambiamento”, ma dovete fare bene i conti per non andarci a perdere. Concludiamo con i Pesci che affronteranno un lunedì di ripresa. Per affrontare al meglio la settimana dovete armarvi di positività e ottimismo ed evitare di pensare al passato. Sappiamo che alcune ferite sono profonde e difficili da sanare, ma presto arriverà un nuovo sentimento che vi permetterà di rinascere.