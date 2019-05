"Mezzogiorno in famiglia": l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 20 al 26 maggio 2019

L’inizio di una nuova settimana crea sempre attese e buoni propositi per poter cominciare con il piede giusto. Vediamo quali sono i pronostici che Paolo Fox ha fatto, durante il suo spazio a “Mezzogiorno in famiglia“, con il suo oroscopo per la settimana che va dal 20 al 26 maggio. All’ultimo posto c’è la Vergine, che dovrà affrontare delle discussioni non da poco. Le perplessità ed i dubbi la fanno da padrona in questa penultima settimana di maggio. La tensione è alle stelle nelle giornate di lunedì e martedì, ma si potrà recuperare mercoledì e giovedì, quando le cose sembrano essere più serene. Bisogna fare attenzione all’amore che ha bisogno di protezione, mentre per quanto riguarda il lavoro si deve fare una pausa per ricaricare le batterie.

Undicesimo posto per il Sagittario, che ha molti pianeti opposti in questo periodo. L’ambito che più ne risente è sicuramente quello lavorativo, ma di deve demordere. La pazienza sarà messa a dura prova più volte soprattutto nelle giornate di inizio settimana. Si deve avare il coraggio di dire la propria senza però creare discussioni ed incomprensioni. Decimo posto per il segno dei Pesci, che devono fare i conti con la presenza di Mercurio e Sole. L’unica cosa che bisogna fare in questa settimana è prendere le distanze dalle persone che cercano di mettere i bastoni tra le ruote. Un ambito in cui si è favoriti è quello amoroso e quindi se si è interessati a qualcuno bisogna farsi avanti.

Non si prospetta una bella settimana neanche per la Bilancia che si piazza al nono posto. Certo, ci saranno dei miglioramenti nell’ambito lavorativo, ma la presenza della Luna dissonante renderà le giornate difficili. Ottavo posto per il Cancro, che è in netta ripresa soprattutto per quanto riguarda l’amore; nella relazione con il proprio partner tutto è diventato più forte. Si vacilla ancora in ambito lavorativo per colpa di Saturno, ma pian piano si vedranno dei miglioramenti.

Settima posizione per il Toro, che può contare su un 2019 tutto sommato positivo. L’amore va a gonfie vele e il lavoro non è da meno. Mercoledì e giovedì sono sicuramente le due giornate più fortunate della settimana. A metà classifica c’è l’Acquario, che sta attraversando una tempesta emotiva. Ci si sente in balia degli avvenimenti ma non si deve perdere il focus sull’aspetto economico. Evitare gli sprechi sia tra le mura domestiche che a lavoro. Neanche l’ambito sentimentale va bene, è un periodo di stallo, dove si devono ponderare le scelte per il futuro.

Quinta posizione per l’Ariete, che deve fare i conti con la presenza di Saturno e lottare maggiormente per poter raggiungere i propri obiettivi. Non bisogna mollare e si deve continuare ad essere ottimisti, le soddisfazioni arriveranno, anche in amore. Quarto posto per lo Scorpione, che vivrà una settimana abbastanza serena. In amore c’è troppa gelosia, mentre a lavoro a farla da padrone saranno le discussioni, ma ve la caverete alla grande.

Sull’ultimo gradino del podio troviamo il Capricorno, che finalmente potrà risolvere questioni economiche che erano in sospeso da tempo. Ci sarà modo di ripartire anche grazie al fatto che ci si sta mettendo definitivamente alle spalle il passato, e quindi si aprirà una nuova vita e un nuovo inizio. Secondo posto per il Leone che, dopo una settimana piena di discussioni, vivrà un momento di ripresa. Grazie alla presenza di Sole e Mercurio si può riscontrare successo in ogni ambito. Attenzione particolare solamente ai sentimenti, che hanno bisogno di non essere trascurati. Primo posto per i Gemelli che, nonostante l’inizio della settimana non sarà delle migliori, riusciranno a riprendersi alla grande. Con Sole e Mercurio a favore, saranno circondati da notizie positive. Si stanno, inoltre, preparando ad un giugno sereno e lo stanno facendo nel migliore dei modi.