Mezzogiorno in Famiglia, la delusione di Massimiliano Ossini

Come ormai si sa da un po’ di tempo, tra i palinsesti di Rai 2 della nuova stagione 2019-2020 non figura più il programma Mezzogiorno in Famiglia che andava in onda il sabato e la domenica dalle 11 alle 13 condotto dal trio Adriana Volpe, Sergio Friscia e Massimiliano Ossini. Proprio Ossini ha rilasciato una intervista in merito. Ecco le sue parole.

In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, il conduttore, o meglio ex, di Mezzogiorno in Famiglia spiega la chiusura e come si sente a tal proposito. Il programma è stato chiuso in seguito alla decisione di Carlo Freccero, direttore di Rai 2. Una decisione che non è stata molto gradita neanche da Adriana Volpe, la quale sui social ha spiegato più volte il suo dissenso e dispiacere.

Lo stesso Ossini racconta di aver saputo della chiusura di Mezzogiorno in famiglia dai giornali e dai siti di gossip, in quanto nessuno lo ha informato di questa decisione. Ossini gradirebbe capire quale sia la reale motivazione, ma non ha sentito e non è stato contattato da nessuno. Inoltre, si dice rammaricato per tutta la squadra di lavoro che c’è dietro questo programma.

Ossini ha anche parlato della collega del programma, ovvero Adriana Volpe che è attualmente disoccupata in quanto non ha nessun posto in televisione per la prossima stagione e ammette che la chiamerà per saperne qualcosa, anche se finora si sono solo scambiati dei messaggi per capire come stiano andando le cose.

Per il conduttore, sebbene questa situazione sia spiacevole, gli consentirà di avere maggiore tempo da dedicare alla famiglia. Inoltre, nella prossima stagione televisiva, Ossini torna con la nuova edizione di Linea Bianca in onda tutti i sabati durante il periodo invernale su Rai Uno. Una trasmissione che lo vedrà molto impegnato con tantissimi servizi, anche all’estero e alcuni speciali dedicati alle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026.