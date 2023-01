"Mercoledì": Netflix conferma la seconda stagione

Ascolta questo articolo

Una notizia annunciata, ma comunque gradita dai fan, è arrivata venerdì 6 gennaio dai social media ufficiali di Netflix. Il gigante dello streaming ha infatti annunciato che lo show “Mercoledì” è stato ufficialmente rinnovato per la seconda stagione.

La notizia non sorprende, dato l’enorme successo di pubblico ottenuto dalla serie. A livello di visualizzazioni, “Mercoledì” si piazza al terzo posto tra gli show più visti di sempre su Netflix, preceduto solo da “Squid Game” e “Stranger Things”, nonostante a livello di critica abbia ricevuto solo il 71% dei consensi, contro il 97% di “Stranger Things” ed il 95% di “Squid Game”.

“È stato incredibile creare uno show che si è connesso con persone di tutto il mondo“, hanno dichiarato gli autori Alfred Gough e Miles Millar in una dichiarazione. “Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì verso la seconda stagione. Non vediamo l’ora di tuffarci a capofitto in un’altra stagione ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato prima la vasca.”

La prima stagione dello show è composta da 8 episodi, la metà dei quali diretti da Tim Burton, e si concentra sul personaggio di Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega, nei suoi anni adolescenziali mentre frequenta l’Accademia Nevermore. La giovane cerca di padroneggiare la sua emergente abilità psichica, destreggiare nuove relazioni personali, contrastare un mostro omicida che terrorizza la città locale e risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima.

Oltre alla Ortega, il cast della prima stagione comprende Gwendoline Christie nei panni della preside, Jamie McShane come lo sceriffo, Riki Lindhome che interprata la psicologa, e Christina Ricci come una delle insegnanti. Completano il cast gli interpreti dei coetanei di Mercoledì, Percy Hynes White, Emma Myers, Joy Sunday, Naomi J. Ogawa, Moosa Mostafa, Georgie Farmer e Hunter Doohan. I membri della famiglia Addams sono interpretati nello show da Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez), Isaac Ordonez (Pugsley) e Fred Armisen (lo zio Fester).