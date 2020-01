Meraviglie, la terza stagione in onda da sabato 4 gennaio

Sabato 4 gennaio, ritorna insieme ad Alberto Angela, divulgatore, l’appuntamento con la cultura. Riprende, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, la terza stagione di “Meraviglie”, sempre su Rai 1 intorno alle 21.25 circa. Un programma di conoscenza condotto e ideato da Alberto Angela, appunto, che permette ai telespettatori di scoprire le bellezze e la storia di alcune delle più belle località e residenze d’Italia.

Sono un totale di 8 puntate in cui Alberto Angela si sofferma su un sito e un luogo dell’Italia intervallate da vari ospiti, dai racconti e dalle loro testimonianze. Da Paestum a Milano sino ad Agrigento, si tratta di un tuffo nelle bellezze italiche e il loro immenso patrimonio culturale e artistico che Alberto Angela ha il compito di raccontare e descrivere.

La prima puntata, in base alle anticipazioni che sono fornite, è dedicata a Santa Maria delle Grazie, una chiesa che si trova a Milano, nel capoluogo lombardo. Un soggetto e luogo di immenso valore storico in quanto contiene l’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci. In seguito, ci si avventura a Siena nel suo centro storico per poi giungere ad Agrigento e alla Valle dei Templi.

Per quanto riguarda gli ospiti, ci sono nomi importanti dell’arte, del cinema e della cultura, come Philippe Leroy, Gianna Nannini nella sua Siena, ma anche Andrea Camilleri e Cesare Bocci che indossa i panni di Cecco Angiolieri, sino a Francesco Pannofino che è la voce narrante. Si tratta di una trasmissione che rende omaggio al Bel Paese che può vantare ben 55 siti Patrimonio dell’Unesco, come nessuno al mondo.

Oltre alle meraviglie di cui è ricca l’Italia e agli ospiti che interveranno ad accompagnare lo spettatore in questa avventura, bisogna dare una menzione alla musica che si basa sulla migliore tradizione classica italiana che fanno da cornice a uno spettacolo di danza che avverrà sulle pendici dell’Etna.