"Meraviglie – La penisola dei tesori", Alberto Angela ritorna su Rai 1

La nuova edizione di “Meraviglie – La penisola dei tesori” verrà trasmessa in 4 puntate. Lo stesso Angela ha già lasciato delle anticipazioni al riguardo la prima puntata andrà in onda martedi 12 marzo alle 21:25, sarà incentrata su Roma, in particolare su Piazza Navona, su Mantova e sulla Costiera Amalfitana.

Tutto l’itinerario della nuova edizione consisterà in 12 tappe che illustreranno i siti italiani riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, sarà un viaggio tra città d’arte, siti archeologici e bellezze naturali. Nel corso del viaggio si andrà anche in Sardegna, nello specifico si parlerà della civiltà nuragica, si andrà poi in Val di Noto esempio del barocco siciliano.

Si farà un viaggio quindi partendo dal sud più precisamente da Napoli, Teatro San Carlo, poi si salirà con Lecce, Urbino,Parma ed infine si risale sino al Monte Bianco.La seconda puntata verrà trasmessa il 19 marzo, la terza il 2 aprile e la quarta il 9 aprile. Un anteprima dei viaggi è gia andata in onda su Rai 1 sabato 2 marzo “Aspettando Meraviglie” dove è stato illustrato tutto ciò.

Alberto Angela sui social ha condiviso delle immagini che vedremo nella prima puntata, nello specifico riguardano un’immersione effettuata a Baia vicino Pozzuoli, grazie alla quale è stato possibile vedere i resti di un intero abitato romano sprofondato nelle acque. Tra i vari oggetti rinvenuti di vita quotidiana, come per esempio delle statue, spettacolare è un mosaico raffigurante due lottatori, rimasto intatto;è un sito unico al mondo. Infine ha concluso il post in questo modo: “Vorrei condividere con voi quest’emozione che rimarrà a lungo scolpita nella mia memoria”.

La scorsa edizione era stata trasmessa di sabato scontrandosi con “C’è posta per te”, ma nonostante ciò gli ascolti furono pari al 20% di share ed un pubblico di più di 5 milioni di persone impensabile per un programma di divulgazione scientifica e che lasciarono sorpreso lo stesso Angela.