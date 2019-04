Mentre ero via, anticipazioni puntata del 18 aprile: Vittorio vittima di bullismo

Eccoci arrivati alla quarta attesissima puntata della fiction di successo di Rai 1 “Mentre ero via” che andrà in onda giovedì 18 aprile sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, dove i telespettatori scopriranno i nuovi sviluppi della relazione tra Monica e Stefano, ma anche i problemi che questa nuova love story procurerà al piccolo Vittorio, che sarà vittima dell’odio dei suoi compagni.

Monica Grasso è sempre più impegnata nel ricordare quanti più dettagli possibili riguardanti non solo la sua vita prima dell’incidente – e della conseguente amnesia – ma anche quella terribile notte in cui il marito e il presunto amante della donna persero la vita. Nel corso della nuova puntata ermergerà un particolare importante, che metterà Monica sulla buona strada per scoprire la verità.

Vittorio vittima di bullismo

La mamma di Vittorio e Sara, ritornata alla vita dopo 4 mesi di coma, sarà alle prese non solo con gli sporadici ricordi di Gianluca e Marco, ma anche contro chi prenderà di mira il figlio, a causa della sua relazione con Stefano, ormai diventata di domino pubblico, nonostante i suoi sforzi per mantenerla segreta.

L’appuntamento con la nuova puntata di “Mentre ero via” è il 18 aprile alle ore 21,25 su Rai 1, dove si vedrà anche Monica – interpretata da Vittoria Puccini – sarà anche alle prese con un misterioso uomo che riemerge dal passato, che crea non poche fratture tra Stefano e la donna. I ricordi di Monica saranno determinanti per scoprire che non tutti i membri della famiglia dicono la verità.

Nella ricostruzione dei fatti accaduti la notte in cui trovarono la morte Gianluca e Marco, qualcosa non torna, e ormai Monica è convinta che qualcuno molto vicina a lei e ai suoi figli le remi contro. Per scoprire se Monica riuscirà a scoprire la verità non ci resta che guardare la quarta puntata della fiction.