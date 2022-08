Mediaset, tutte le date d’inizio dei programmi più amati dal pubblico

Ascolta questo articolo

A partire dal mese di settembre il palinsesto di Mediaset, e soprattutto quello di Canale 5, inizierà a riempirsi. Il sito “Tv Blog“, con un lungo articolo pubblicato in questi giorni, ha voluto annunciare le date d’inizio dei programmi più visti dal pubblico da casa.

Partendo dai programmi di Maria De Filippi, sia “Uomini e Donne” che “Amici” inizieranno dalla giornata del 19 settembre. Invece il talent “Tú sí que vales“, ove le registrazioni sarebbero iniziate già da un paio di settimane, dovrebbe esordire nella giornata di sabato 17 settembre.

Partendo dal daytime invece “Mattino Cinque” e “Pomeriggio Cinque” inizieranno il 5 settembre, nonostante si sia parlato di un’ipotesi inizio anticipato alla fine del mese di agosto per via delle elezioni. Invece “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin, dovrebbe vedere luce il 17 settembre, mentre su “Forum” di Barbara Palombelli non si ha ancora una data precisa seppur “Blogo” ipotizza un inizio per il 12 settembre, che coincide con la prima puntata di “Stasera Italia“.

Nessuna sorpresa invece per il “Grande Fratello Vip“, in cui si era ipotizzato un inizio nel mese di ottobre sempre per via delle elezioni. Infatti Canale 5 ha deciso di mantenere l’esordio televisivo per il lunedì 19 settembre, ed è stato confermato nel suo doppio appuntamento settimanale, previsto al giovedì sera dal 22 settembre.

Parlando invece dei preserali e l’access prime time è presente “Caduta libera“, che è il primo programma ad iniziare poiché verrà messo su Canale 5 dal 29 agosto. La data d’inizio di “Striscia la notizia” invece verrà annunciata nelle prossime settimane, ma molto probabilmente inizierà verso la fine di settembre.

Dal 18 settembre invece Enrico Papi esordirà con la nuova edizione di “Scherzi a parte“, mentre il duo comico Pio e Amedeo ritorneranno con il loro “Emigratis” dalla giornata del 28 settembre. Infine sulle fiction, “Viola come il mare” comincerà da venerdì 30 settembre e “Solo uno sguardo” dal 9 settembre.