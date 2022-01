Mediaset, torna Alessia Marcuzzi: l’indiscrezione e il programma riservatole

Alessia Marcuzzi è pronta a tornare a Mediaset. La notizia è di quelle bomba, dopo l’addio all’azienda del Biscione avvenuto la scorsa estate. La conduttrice romana, dopo 25 anni di onorata carriera, decise di andare via da Cologno Monzese. La scelta fu motivata dal fatto che volesse ritagliarsi del tempo per sé e che nessun programma propostole facesse al caso suo.

Le indiscrezioni non sono poi mancate, come il fatto che la domenica pomeriggio di Canale 5 dovesse inizialmente spettare a lei, cosa che poi non è avvenuta. Anche Piersilvio Berlusconi si espose, invitando Alessia a tornare perché quella sarebbe stata sempre casa sua. Adesso, a distanza di mesi, le cose stanno per cambiare ancora. Dopo aver lasciato Mediaset, la Marcuzzi non è più apparsa in video.

La conduttrice si è dedicata al suo lavoro di imprenditrice, ma adesso pare essere pronta per tornare. Voci di corridoio la vedrebbero accanto a Amadesu al prossimo “Festival di Sanremo“, voci né confermate né smentite. La sensazione è che alla fine ci sarà. Sicuramente Berlusconi ha sentito “puzza di bruciato” e prima che la Rai potesse intervenire definitivamente, ha deciso di riprendersi Alessia.

A lanciare l’indiscrezione è stato TvBlog, parlando di “accordo quadro“. Diversi show sembrano essere stati proposti alla Marcuzzi, ma solo uno è nel suo cuore e la rivedrà protagonista: “Le Iene“. Ebbene sì, la conduttrice romana tornerà alla guida dello show di Italia 1 a partire dal prossimo 9 febbraio. Il “Festival di Sanremo” sarà per allora finito e Alessia libera di tornare a casa.

A “Le Iene” però non troverà Nicola Savino. Il conduttore è attualmente impegnato con un altro show, “Back To School”, sempre in onda su Italia 1. Dunque, se il ritorno della Marcuzzi sembra essere cosa fatta, chi l’affiancherà non è ancora noto. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, sicuramente si tratterebbe di un rientro in grande stile per Alessia.