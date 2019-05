Mediaset, svelati i compensi milionari di alcuni conduttori: Barbara D’Urso smentisce

I compensi ricevuti dai personaggi dello showbiz e della tv sono da sempre oggetto di una morbosa attenzione da parte di molti telespettatori e malelingue del gossip; sono davvero pochi i conduttori telivisivi e personaggi famosi ad aver svelato i cachet ricevuti per le proprie prestazioni professinali, tra questi anche la bella Elisa Isoardi.

Se il vicepremier italiano Matteo Salvini ha portato avanti una battaglia contro il super stipendio di Fabio Fazio, conduttore di “Che Tempo che Fa” su Rai 1, di contro la bella e brava conduttrice de “La Prova del Cuoco” Elisa Isoardi ha svelato il suo cachet per la conduzione del noto cooking show, condotto per 18 anni da Antonella Clerici.

Svelati i compensi dei conduttori Mediaset: Barbara D’Urso smentisce

Negli ultimi giorni è circolata la notizia che rivelerebbe di fatto i compensi che Mediaset darebbe a molti dei suoi conduttori di spicco; il giornalista Claudio Plazzotta ha pubblicato un redazionale sulla nota testata giornalistica “Italia Oggi” in cui svela le presunte cifre che guadagnerebbero tra i tanti anche la popolare conduttrice di “Uomini e Donne” e “Amici” Maria De Filippi, ma anche l’amatissima Barbara d’Urso, che con le sue trasmissioni “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live”, “Grande Fratello” e “Live-Non è la D’Urso” fa il pieno di ascolti.

Nel redazione di “Italia Oggi” si legge che Lady Cologno intascherebbe una cifra che raggiunge i 6 milioni di euro; una cifra che se per noi poveri mortali potrebbe sembrare astronomica, è nulla in confronto di quello che percepirebbe Ezio Greggio, storico conduttore insieme alternativamente a Enzo Iacchetti e Michelle Hunziker del noto tg satirico di Canale 5 “Striscia la Notizia”, cioè 5,75 milioni di euro annui. E Paolo Bonolis? Sembra che, stando a quanto riportato da alcuni rumors, il conduttore di “Avanti un altro” e “Ciao Darwin” guadagnerebbe una cifra pari 40mila euro a puntata, raggiungendo quindi i 10 milioni di euro.

A tallonare Bonolis in questa classifica di super ricchi conduttori Mediaset è Maria De Filippi, alias “Queen Mary”, che supera i 10 milioni di euro se si considera che la conduttrice ha il 50% della Fascino, la casa di produzione di diversi programmi Mediaset (secondo Italia Oggi nel 2017 la Fascino ha chiuso il bilancio con 65,8 milioni di euro di ricavi e 3,4 milioni di utile), a ruota Gerry Scotty che ha un cachet appena sotto i 10 milioni di euro, e che oltre a condurre molte trasmissioni, fa telepromozioni ed è proprietario di uno studio in cui Mediaset registra alcune trasmissioni

Sembra che i compensi rivelati da “Italia Oggi” non sembrano però essere veritieri, infatti è stata diramata poco dopo la pubblicazione dell’articolo di Plazzotta, una nota legale di Barbara D’Urso che dice: “A rettifica di quanto affermato in “Ecco quanto guadagnano i conduttori Mediaset più importanti”, precisiamo che i compensi annui di Barbara d’Urso non ammontano alla cifra che è stata erroneamente indicata nell ‘articolo, poiché – come la conduttrice ci segnala – i suoi guadagni sono di gran lunga inferiori“.