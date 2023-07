Mediaset, Pier Silvio Berlusconi spiega i motivi dell’addio a Barbara D’Urso

Sta facendo discutere l’allontanamento di Barbara D’Urso da Mediaset. La conduttrice ha iniziato con la rete diretta ai tempi da Silvio Berlusconi con il programma “Agenzia matrimoniale”, durante la stagione 1995-1996, per poi ritornare su Rete 4 con il “Festival di Napoli” e “Cara Giulietta”.

Il rapporto tra lei e Mediaset, però, si è incrinato già ai tempi del Covid, quando, anche a causa dei bassi ascolti, si parlava di un possibile licenziamento. Inizialmente ha dovuto chiudere anticipatamente con “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica Live“, per poi ridurre drasticamente la durata di “Pomeriggio Cinque“, incentrandolo poi più sulla cronaca e tagliando al minimo le parti considerate più trash.

Proprio nella giornata del 5 luglio la D’Urso ha rilasciato un’intervista a “La Repubblica“, rivelando di aver provato molto dolore per come è stata allontanata da Canale 5. Difatti, diversamente da come fatto da Serena Bortone o Fabio Fazio, a lei non è stata data neanche l’occasione di salutare il proprio pubblico.

Pier Silvio Berlusconi commenta l’addio di Barbara D’Urso

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per l’anno 2023-2024, Pier Silvio Berlusconi ha confermato l’addio della conduttrice: “Ringrazio Barbara per la professionalità e l’impegno. Ci ha chiesto un rinnovo di due anni con la garanzia di un prime time almeno all’anno. Ci siamo resi conto che forse le stava stretto solo lo spazio di ‘Pomeriggio Cinque’“.

Con l’addio di Barbara D’Urso alla conduzione di “Pomeriggio Cinque”, con il seguente ingresso di Myrta Merlino, l’obbiettivo della rete è quella di diventare più giornalisticab eliminando completamente il trash: “Volendo cambiare la linea pomeridiana, abbiamo preferito interrompere a dicembre con chiusura contratto. Una discontinuità dopo tanti anni farà bene anche a lei. Non è una punizione, è solo un passaggio per andare in una direzione più giornalistica“.

Per Berlusconi il cambio di conduttrice di “Pomeriggio Cinque” è un passo molto importante: “Si tratta di una evoluzione che mano a mano stiamo portando avanti verso contenuti più informativi. Myrta Merlino farà giornalismo popolare di qualità“. Sulla rete arriverà anche Bianca Berlinguer, giornalista conosciuta per aver condotto “Cartabianca” su Rai 3 e che, su Rete 4, prenderà il timone di “Stasera Italia”. Concludendo invece il discorso su Barbara D’Urso, l’amministratore delegato di Mediaset ci tiene a sottolineare come sia ancora impegnata con la rete fino a dicembre 2023 quindi, se dovessi esserci l’opportunità di legarsi ad un altro progetto, ne parleranno insieme.