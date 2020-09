Mediaset, palinsesti 2020-2021: il ritorno de "L’Isola dei Famosi" e lo spettacolo dedicato a Renato Zero

Mediaset nella giornata di ieri, con un filmato mandato in onda su tutti i suoi canali alle ore 21:30, ha ufficializzato il palinsesto per l’annata 2020-2021. La rete diretta da Pier Silvio Berlusconi ha voluto giocare tutti i suoi jolly, mandando in onda i programmi più amati dai telespettatori.

Partendo dai programmi condotti da Maria De Filippi, oltre al già iniziato “Uomini e Donne“, dalla giornata del 12 settembre inizia la nuova edizione di “Tú sí que vales” e “C’è posta per te”. Il 16 dello stesso mese invece inizia “Temptation Island Vip” condotto da Alessia Marcuzzi. Per “Amici” non sembra esserci una data sicura, ma andrà in onda a primavera inoltrata.

La rete punta molto anche su Barbara D’Urso, e oltre “Pomeriggio Cinque” nei palinsesti di Canale 5 sono stati confermati dal 13 settembre “Live – Non è la D’Urso” e il daytime “Domenica Live“. Nel daytime son presenti anche “Mattino Cinque” condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi; “Forum” di Barbara Palombelli e infine “Verissimo” di Silvia Toffanin. Nei preserali confermati invece “Caduta libera”, “Avanti un altro!” e “Striscia la notizia”.

Con il settantesimo compleanno di Renato Zero, nella giornata del 29 settembre Canale 5 ha deciso di omaggiare l’artista trasmettendo una serata musicale interamente dedicata a lui. Su Italia 1 ci sarà “Freedom – Oltre il confine” di Roberto Giacobbo e il ritorno di “All Togheter Now” con Michelle Hunziker ed a novembre e su Rete 4 i programmi di politica e attualità della scorsa stagione.

La situazione sui reality show e delle fiction

Oltre alla nuova edizione del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, da gennaio 2021 inizia “L’Isola dei Famosi” con la probabile conduzione di Ilary Blasi: il reality è stato presentato dalla rete come “un appuntamento pieno di novità”.

Parlando delle fiction invece c’è “Made in Italy” con Greta Ferro e Margherita Buy; la seconda edizione de “Il silenzio dell’acqua” con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti e infine l’esordio della commedia “Fratelli Caputo” di Nino Frassica e Cesare Bocci.