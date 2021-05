Mediaset, nuove manovre per la domenica pomeriggio: fuori la D’Urso, dentro la Cuccarini

La stagione televisiva è ormai terminata e in casa Mediaset c’è il nodo Barbara D’Urso da sciogliere. La conduttrice campana, pian piano si è ritrovata a dire addio al suo impero. Dapprima ha dovuto salutare “Live – Non è la D’Urso”, chiuso per sempre e adesso, anche “Domenica Live“, al quale è toccata la stessa sorte. Barbara in video appare tranquilla, ma “Dagospia” è pronto a mettere la mano sul fuoco per il contrario.

Il malumore è alle stelle, con i rapporti tra la D’Urso e Pier Silvio Berlusconi che ormai sembrano essere tesi. A pesare sulla scelta della rete del Biscione, sarebbero gli ascolti bassi ottenuti da Barbarella. Un vero e proprio ridimensionamento il suo che, stando sempre alle indiscrezioni lanciate dal portale di Roberto D’Agostino, potrebbe coinvolgere anche “Pomeriggio Cinque”.

Concentriamoci però sulla domenica e se la sera sarà rimpiazzata da Enrico Papi e la nuova edizione di “Scherzi a parte”, gli addetti ai lavori sono in fermento per rimodulare la domenica pomeriggio. Al posto della D’Urso, in queste ore circola un nome di peso: Lorella Cuccarini. Dopo l’esperienza come insegnante ad “Amici”, alla Cuccarini potrebbe essere affidata appunto la domenica pomeriggio di Canale 5.

A lanciare l’indiscrezione è stato “Tv Blog”. La Cuccarini vanta un curriculum di tutto rispetto e sicuramente potrebbe essere il nome giusto per rimpiazzare la D’Urso. La sua grande carriera, il fatto che abbia lavorato sia per Mediaset che per la Rai, fanno di Lorella la persona giusta al posto giusto. Sempre “Tv Blog” fa sapere che nulla è stato scritto o firmato, ma assicura che a Cologno Monzese sicuramente stanno pianificando il post D’Urso.

Così facendo, lo scenario andrebbe a delinearsi con Elisa Isoardi che per il momento resta in panchina. Inizialmente si era vociferato che la domenica pomeriggio sarebbe stata affidata proprio all’ex naufraga, ma sicuramente l’esperienza della Cuccarini offre maggiori garanzie. Insomma la situazione è ancora in divenire, ma una sola cosa è certa: l’era ‘d’ursiana’ è ormai un lontano ricordo.