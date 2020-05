Mediaset: le date delle ultime puntate di "Live – Non è la D’Urso", "Pomeriggio Cinque" e "Quarta Repubblica"

Come riportato da “Tv Blog“, “Live – Non è la d’Urso“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, dovrebbe andare in onda fino al 14 giugno. Tuttavia, in una diretta Instagram su “Tv Sorrisi e Canzoni“, la “Barbarella” rivela: “Si chiude prima, so per certo che Live Non è la d’Urso chiude tra due puntate”. Quindi, se vogliamo prendere alla lettera le sue dichiarazioni, la trasmissione terminerà molto prima, precisamente il 24 maggio.

Sicuramente la “Dottoressa Giò” darà altre informazioni durante “Pomeriggio Cinque“, che secondo “Tv Blog” finirà nella giornata del 29 maggio. “Mattino Cinque“, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, invece sembra avere ancora vita lunga nei palinsesti di Mediaset, poiché la data di chiusura è prevista per il 26 di giugno.

“Fuori dal coro“, striscia quotidiana di informazione e attualità condotta dal giornalista Mario Giordano, saluterà il pubblico da casa il 23 giugno. Per “Dritto e rovescio“, il talk show di Paolo Del Debbio, terminerà solamente due giorni dopo.

Successivamente “Quarto Grado“, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, andrà in onda fino alla giornata del 24 maggio, per poi lasciare spazio a un suo spin-off intitolato “Le Storie“. L’unico a resistere è “Stasera italia”, condotto da Barbara Palombelli, che in estate verrà condotto dall’attrice Veronica Gentili.

Il sito “Davide Maggio” rivela che “Le Iene” andrà in onda fino al 23 giugno, senza raddoppio al giovedì, come succedeva prima dello scoppio dell’epidemia sul Covid-19; quindi il possibile ritorno al timone di Alessia Marcuzzi insieme a Nicola Savino potrà avvenire solamente la prossima stagione.

Con lo stop de “Le Iene”, andranno in onda le serie televisive americane, come “Chicago Fire”, “Chicago P.D.” e “Chicago Med”. Se il campionato di Serie A verrà ripreso, ritornerà in onda “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” condotto da Pierluigi Pardo.