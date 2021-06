Mediaset, la domenica pomeriggio di canale 5 è un rebus: il punto della situazione e l’ipotesi U&D

Settembre è lontano, non poi così lontano e i palinsesti televisivi vanno preparati per essere pronti quando la stagione invernale busserà alla porta. In casa Mediaset è nato un nodo difficile da sciogliere e che ben presto è diventato un caso mediatico: la domenica pomeriggio. Barbara D’Urso è ormai fuori dai giochi, spodestata dopo anni e anni di apparizioni.

Alla fine le è rimasto solo “Pomeriggio Cinque” e dunque il posto lasciato vacante, va colmato. Nell’ultimo mese tantissimi nomi si sono susseguiti, uno su tutti: Lorella Cuccarini. Diverse testate ne hanno parlato, i giochi sembravano fatti, ma la realtà non è questa. Si è addirittura vociferato di Stefano De Martino accanto alla Cuccarini, ma entrambi hanno preso strade differenti.

Il programma col quale si vorrebbe rimpiazzare la D’Urso è nello stile “La domenica del villaggio”, condotto all’epoca da Davide Mengacci e che tanto fece la fortuna di canale 5. Come detto però il nome della Cuccarini non è l’unico. Si è parlato di Elisa Isoardi, Elisabetta Gregoraci, Adriana Volpe e in ultimo, Silvia Toffanin. Lady Berlusconi sarebbe pronta per il salto di qualità e uscire dalla sua confort zone del sabato pomeriggio.

Si è vociferato di uno sdoppiamento del giorno di festa, con ben due trasmissioni in onda sul piccolo schermo. Insomma, la situazione sembra però essere ancora in alto mare, con poche idee ancora da sviluppare. Al momento l’unica certezza da cui partire, appaiono i due programmi diversi. Uno lo si vorrebbe impostare, come detto, in stile “La domenica del villaggio” e l’altro, che richiamerebbe in qualche modo i fasti della “Buona domenica” di Maurizio Costanzo.

Per quest’ultima opzione, chi più della Cuccarini e la sua esperienza potrebbero condurre. La Toffanin resta sempre in lista, ma a quanto pare la sua risposta dipenderebbe dal programma che la precede. Qualora dovesse trattarsi di una trasmissione debole su carta, sarebbe complicato per lei prendere la linea e fare bene.

Una nuova opzione è sbucata: Maria De Filippi. O meglio, si è pensato di mandare in onda la domenica pomeriggio su Canale 5 o “Uomini e Donne” oppure “Amici“. Un bel colpaccio se si pensa che queste due trasmissioni sono da quasi 30 anni, una garanzia per Mediaset. L’ipotesi ‘mariana’ è però stata scartata per una serie di motivi.

Dunque al momento non vi è nulla di definito, ma gli addetti ai lavori sono in fermento. Forse qualcosa bolle in pentola, ma niente è ancora trapelato. Alla fine della fiera non è però da escludere nemmeno l’opzione fino ad ora scartata, ovvero che tra i “litiganti” l’escluso gode, ovvero la D’Urso. Difatti non è da scartare l’ipotesi che possa tornare con “Domenica Live” in una versione più ridotta. Insomma, non resta che attendere gli sviluppi.