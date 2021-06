Mediaset, la domenica pomeriggio di Canale 5: a sorpresa sarà affidata a Silvia Toffanin

Ci risiamo, la confusione è talmente tante che si torna a parlare della domenica pomeriggio di Canale 5, durante la prossima stagione televisiva. A quanto pare una cosa è certa: Barbara D’Urso sarà sostituita. Tante cose sono state dette, forse anche troppe e nulla appare chiaro. Se Barbarella ha accennato a una timida smentita, Mediaset non è mai uscito allo scoperto.

Inizialmente la D’Urso ha dichiarato che “Domenica Live” si farà anche la prossima stagione, ma a quanto pare così non sarà. Chi sostituirà la conduttrice campana? Altra nota dolente! Tantissimi nomi sono sbucati, primo tra tutti quello di Lorella Cuccarini. Si è vociferato che Maria De Filippi, complice l’astio con la D’Urso, ci avesse messo lo zampino per affidare l’importante fascia televisiva all’insegnante di “Amici”.

Si è addirittura detto che Stefano De Martino avrebbe affiancato la Cuccarini, ma così non sarà. La verità è che Stefano resterà in Rai, mentre Lorella non condurrà alcun programma. La stessa De Filippi ha pensato bene di intervenire e attraverso il suo ufficio stampa ha fatto sapere che si tratta di una fake news. Non è però finita così, perché è sbucato fuori anche il nome di Elisa Isoardi e poi quello di Elisabetta Gregoraci.

La verità però sembra portare in tutta altra direzione e un clamoroso nome è emerso: Silvia Toffanin. La compagna di Piersilvio Berlusconi sarebbe in pole per condurre il famoso programma in stile “La domenica del villaggio” che da tempo stanno progettando. La notizia bomba è stata sganciata da una fonte alquanto attendibile: Davide Maggio. Durante una delle seguitissime dirette, il noto sito tv ha dato la notizia.

“L’intenzione è quella di puntare su un format sul modello La Domenica del Villaggio. E fin qui niente di nuovo. Ciò che fa sussultare è il volto noto che potrebbe trovare spazio nel dì festivo di Canale 5. Si tratta di una signora dell’azienda, anzi della First Lady di Cologno Monzese. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Silvia Toffanin è in predicato di prendere possesso della nuova domenica pomeriggio. Il programma della signora Berlusconi non occuperebbe l’intero pomeriggio della rete ma solo la seconda parte“, questo quanto si apprende.

Dunque, se ad un certo punto si era perfino detto che la D’Urso poteva tornare con la sua “Domenica Live” solo nella seconda parte, questa notizia spazza via ogni dubbio. Ciò che appare certo è che Barbara è fuori dai giochi e sicuramente il nome della Toffanin non è da escludere, considerando che a Cologno Monzese credono che sia giunta l’ora per lei di uscire dalla sua comfort zone del salotto di “Verissimo” e cimentarsi in una nuova esperienza.