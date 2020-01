Mediaset, i canali "Italia 1" e "Italia 2" propongono tante novità a partire dall’Epifania

Mediaset prosegue la collaborazione con Yamato Video iniziando a proporre alcune novità sui canali Italia 1 e Italia 2 già a partire da Gennaio 2020 presentando nuovi anime in prima visione tv e senza censure.

Su Italia 2 da lunedì 13 Gennaio alle ore 21:00 e martedì 14 alle ore 13:35 e 20:35 torna “My Hero Academia” con un doppio episodio delle prime due stagioni. Da martedì 14 Gennaio alle ore 21:20 in prima serata arriva finalmente “Kimagure Orange Road”, la versione non censurata di “È quasi magia Johnny” che si è appena concluso su Italia 1, con ben 5 episodi che saranno replicati mercoledì 15 in seconda serata alle ore 23:00. Questa serie è stata prodotta dallo Studio Pierrot tra il 1987 e il 1988 ed è arrivata in Italia nel 1989 col titolo “Capricciosa Orange Road” anche se sarà presentata ancora con il titolo italiano scelto da Mediaset e più noto.

Mercoledì 15 Gennaio arriva la seconda novità: alle ore 21:15 in prima tv assoluta verrà trasmesso il film “Lupin III – La lapide di Jigen Daisuke”, spin-off della serie TV “Lupin III: La donna chiamata Fujiko Mine” trasmessa nel 2014 senza censure sullo stesso canale. La replica sarà il giorno seguente in seconda serata alle ore 23:35.

Sempre il 15 Gennaio alle ore 22:30 andrà in onda lo speciale “Lupin contro tutti!” creato in occasione del cinquantesimo anniversario del manga nel 2018 con il titolo originale “Lupin The Third: Is Lupin still burning now?”. Anche questo sarà replicato il 16 Gennaio alle ore 00:35.

Per quanto riguarda Italia 1 la novità più importante è stata proporre l’edizione italiana del nuovo anime di “Captain Tsubasa”, terzo remake di Holly e Benji, a partire dallo scorso 23 Dicembre ottenendo ottimi ascolti che hanno talvolta superato anche i Simpson. Nonostante ciò dal 5 Gennaio la serie sarà spostata alla domenica mattina alle ore 8:30 con 2 episodi. Per chi lo avesse perso è disponibile gratuitamente sulla piattaforma streaming Mediaset Play.