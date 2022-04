Mediaset ha deciso di non rinnovare il contratto a Barbara D’Urso: l’indiscrezione

Negli anni il rapporto tra Mediaset e Barbara D’Urso si è ufficialmente incrinato. Difatti gli ultimi ascolti registrati dalle sue trasmissioni sono stati una delusione, e la Dottoressa Giò non riesce più a dominare in ambito Audtel come faceva nei primi anni.

Oltre alla cancellazione di “Domenica Live” e soprattutto di “Live – Non è la D’Urso” a causa proprio dei bassi ascolti, neanche la scommessa legata a “La pupa e il secchione” sta pagando come speravano in Mediaset. La sesta puntata ha registrato solamente 1.187.000 milioni di telespettatori con uno share del 7,66%, mentre la media provvisoria si ferma a un misero 1.382.000 milioni e uno share del 9,10%.

La decisione di Mediaset legato al futuro di Barbara D’Urso

Proprio per questo motivo, come anticipato dal sito “Dagospia“, la rete diretta da Pier Silvio Berlusconi ha preso la decisione di non rinnovare il contratto a Barbara D’Urso. Gli ultimi flop, e un rapporto ormai praticamente impossibile da risanare, sembrano aver condizionato la decisione di Mediaset.

“Nel futuro di Barbara D’Urso non c’è Mediaset“ si legge su “Dagospia” con un articolo scritto da Giuseppe Candela: “Ai piani alti, nei corridoi di Cologno Monzese, tra gli addetti ai lavori tutti sembrano conoscere il finale della lunga storia tra la conduttrice e il Biscione. Dagospia aveva anticipato la chiusura di Domenica Live e Live Non è la D’Urso, avevamo raccontato i progetti della dirigenza per il daytime e l’insoddisfazione per La Pupa e il Secchione Show (non solo per i bassi ascolti ma in primis per la realizzazione del programma)”.

Tra l’altro nei prossimi mesi a Barbara D’Urso le verrà tolto anche lo studio di “Pomeriggio Cinque”, e si dovrà spostare nello “Studio 7 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese” da cui vanno attualmente in onda Mattino Cinque, TG4, Studio Aperto e TGcom24.