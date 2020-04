Mediaset Extra, tornano in tv "Licia Dolce Licia", "Casa Vianello" e "I Cesaroni"

Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre), visto il clima d’incertezza sociale e il rinvio di nuovi programmi e telefilm, a partire dal 13 Aprile riporta sugli schermi dei suoi telespettatori tanti programmi e serie tv degli anni ’80-’90 e 2000 dedicati a tutta la famiglia con intere maratone di episodi.

Il nuovo palinsesto sarà inaugurato alle ore 8:00 con un doppio episodio del telefilm “Licia dolce Licia”, ispirato al cartone Kiss Me Licia e interpretato da Cristina D’Avena e Pasquale Finicelli (Mirko) a partire dal 1987, che andrà in onda dal lunedì al venerdì. Alle 8:55 si cambia genere grazie alla comicità di Casa Vianello in cui rivedremo le vicende della coppia più famosa della tv italiana: Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

Quindi si passa al pomeriggio dove, dalle ore 18:20, torneranno I Cesaroni con ben 3 episodi consecutivi. Un’altra occasione per sorridere grazie alle famiglie di Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci riunite sotto un unico tetto che ci hanno tenuto compagnia dal 2006 al 2014.

La prima serata dalle ore 21:45 sarà dedicata ai giovanissimi riproponendo le ragazze di Non è la Rai dell’edizione ’93-’94 dove abbiamo visto per la prima volta alla Ambra Angiolini, ora attrice di successo, affiancata da altri volti noti della tv come Laura Freddi e Nicole Grimaudo.

A partire dal 17 Aprile il venerdì sera sarà dedicato all’edizione 2017 di “Bim Bum Bam” nella versione Generation. Questa versione, riproposta dalle ore 21:15 con ben 5 puntate consecutive, è una sorta di Best of di tutta la lunga storia del programma per bambini che vide protagonisti il pupazzo Uan, Paolo Bonolis e anche Licia Colò.

La seconda serata sempre del venerdì vedrà il ritorno del telefilm “Arriva Cristina” con 7 episodi. Si tratta di uno spin off di Licia Dolce Licia sempre interpretato da Cristina D’Avena che per la prima volta veste i panni di sé stessa ossia una giovane studentessa di medicina con la passione per il canto che con alcuni amici dell’università riesce a fondare una band.