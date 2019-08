Mediaset Extra dedica l’intera programmazione a Maurizio Costanzo per i suoi 81 anni

Maurizio Costanzo è uno dei conduttori più noti e importanti della televisione italiana, nella sua lunghissima carriera televisiva ha condotto moltissime trasmissioni, sia in Rai ma soprattutto in Mediaset, diventando così il volto più rappresentativo di questa rete. Per questo motivo, in occasione dei suoi 81 anni, Mediaset ha deciso di festeggiarlo dedicandogli l’intera programmazione giornaliera di Mediaset Extra.

Il 28 agosto quindi, giorno del compleanno di Maurizio Costanzo, verranno trasmesse alcune puntate delle trasmissioni più seguite del conduttore ad anche alcune chicce meno conosciute. Nel dettaglio la programmazione dedicatagli si aprirà alle 7:00 con le messa in onda di un’episodio di due sitcom degli anni ’80 che vedevano protagonista Maurizio Costanzo “Orazio” e “Ovidio” .

Alle 7:55 verrà trasmessa l’intervista del conduttore, insieme ad Enrico Mentana, a tre mostri sacri del cinema italiano Monica Vitti, Alberto Sordi e Vittorio Gassmann, a seguire, intorno alle 11:35, ci sarà la puntata speciale del Maurizio Costanzo Show dedicata ai “Tre Tenori”: si tratta di un’intervista, nella quale anche stavolta era presente Enrico Mentana, ai tre presentatori più importanti e rappresentativi della storia della televisione italiana Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado.

Nel pomeriggio invece alle 13:35 sarà trasmesso il film che vede alla regia proprio Maurizio Costanzo “Melodrammore” con Enrico Montesano, Nilla Pizza e Claudio Villa. Dopo il film, alle 15:25 circa, andrà in onda “Buona Domenica-Gran Finale”, varietà pomeridiano andato in onda per diversi anni dagli anni ’90 ai 2000 ottenendo ottimi ascolti e che ha visto il conduttore affiancato da altri presentatori come Claudio Lippi, Paola Barale e Fiorello.

Infine alle 21:30 la serata si conclude con “Sipario- Buon Compleanno Maurizio” si tratta di uno speciale inedito con tanti ospiti in cui verranno mostrati i momenti cult della carriera di Costanzo ed anche della sua vita privata insieme alla moglie Maria De Filippi. Nella notte invece verranno trasmessi altri episodi delle sit-com Ovidio e Orazio.